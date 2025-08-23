En Directo
FC BARCELONA
Levante - FC Barcelona: previa y alineaciones, en directo
Sigue en directo la previa del partido entre el Levante y el FC Barcelona en el Ciutat de València, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025/26
El Barça no estará solo hoy en el Ciutat de Valencia; muchos aficionados culés estarán en el campo
Nuestro enviado especial, Dídac Peyret, nos trae la última hora desde el Ciutat de València
Os recordamos la convocatoria de Hansi Flick para el partido de esta noche. Con Lewandowski, pero sin De Jong ni Gerard Martín:
Iñaki Peña, Joan Garcia, Kochen (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Koundé, Eric, Jofre (defensas); Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Dro (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Toni Fernández (delanteros)
El vestuario ya está preparado
¡Buenas tardes! Bienvenidas y bienvenidos al directo del partido entre el Levante y el Barça de la segunda jornada de Liga
