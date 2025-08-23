Levante - FC Barcelona: previa y alineaciones, en directo

Os recordamos la convocatoria de Hansi Flick para el partido de esta noche. Con Lewandowski, pero sin De Jong ni Gerard Martín:

Iñaki Peña, Joan Garcia, Kochen (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Koundé, Eric, Jofre (defensas); Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Dro (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Toni Fernández (delanteros)