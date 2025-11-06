El Levante desvela la postura del Barça en el caso Etta Eyong

Etta Eyong, sin lugar a dudas, es una de las grandes sensaciones de LaLiga 2025-26. El delantero camerunés abandonó las filas de una plantilla superpoblada como la del Villarreal para iniciar una aventura arriesgada en un Levante que aspira a eludir el descenso. Paso de valiente que se ha visto recompensado con unos registros espectaculares. Como granota ya suma cinco dianas en lo que va de temporada.

El delantero africano no ha pasado desapercibido estos últimos meses y desde finales de agosto, cuando estaba claro que abandonaría el Villarreal, su nombre se ha asociado a varios clubes. Etta Eyong se decantó por el Levante, pero hasta última hora se aseguró que el Barça estuvo pendiente de cerrar algún tipo de acuerdo de futuro con el joven delantero.

Por supuesto, los goles del camerunés han mantenido a Eyong en el punto de mira de un mercado siempre ávido de perfiles jóvenes, solo 22 años, y con facilidad para ver portería. De entrada, y para intentar evitar más especulaciones, el consejero delegado del Levante, José Danvila, asegura en Radio Marca, que en estos momentos Etta Eyong no está en el mercado. "No va a salir este invierno. Estoy escuchando rumores continuamente y también estamos recibiendo ofertas todos los días, pero no vamos a vender a Etta Eyong en este mercado de invierno".

Danvila tiene claro que la permanencia del Levante pasa en buena medida por las botas de su incipiente estrella camerunesa. "El objetivo prioritario del equipo es mantenernos. No tiene sentido hacer un esfuerzo en verano y luego venderlo en invierno. El mayor activo que tiene el club es mantenerse en Primera División, aunque venga una cifra muy grande".

Mercado de verano

El consejero delegado sí advierte que llegado el próximo verano, las puertas a una salida cómo mínimo sí se contemplarán. "Cuando termine la temporada analizaremos el escenario. Si nos mantenemos en Primera habrá una revalorización de la plantilla.

Uno de los rumores más extendidos estas últimas semanas es la presencia del Barça como uno de los clubes implicados en el futuro de Etta Eyong. Y más teniendo en cuenta que Lewandowski finaliza contrato el 30 de junio. "El Barça no ha llamado al Levante para buscar a Etta Eyong. Y en cuanto a la Premier, tampoco hemos recibido una sola llamada. Sí hemos recibido una oferta en firme por el jugador, pero se ha descartado".