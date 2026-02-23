El Levante denuncia una lesión ocular de Romero tras el encontronazo con Lamine

El delantero del Levante, Iván Romero, sufrió una erosión en el ojo izquierdo en el transcurso del encuentro del pasado domingo ante el Barcelona.

Romero recibió un manotazo en la primera parte del duelo ante el Barcelona y este lunes fue explorado por un especialista oftalmológico para garantizar una “pronta y óptima recuperación”, según explicaron fuentes del Levante.

El club granota lo ha dado a conocer a través de un comunicado médico en sus redes sociales: "Durante el transcurso del partido, el jugador recibió un manotazo que le produjo una erosión en el ojo izquierdo. Tras las primeras valoraciones realizadas por los servicios médicos del club, se ha considerado conveniente completar el estudio y seguimiento en un centro especializado. Por ello, Iván Romero se ha puesto en las manos de los profesionales de la Clínica AIKEN, centro oftalmológico integral referente en salud ocular y patrocinador del Levante UD, para supervisar la evolución de la erosión ocular y garantizar una pronta y óptima recuperación."

"El jugador queda pendiente de evolución en los próximos días."

La lesión se produjo en un encontronazo entre Lamine Yamal y Romero en los minutos finales de la primera parte. Acción que el colegiado del encuentro, Alberola Rojas, no consideró ser merecedora de amonestación. El delantero pudo seguir disputando el encuentro hasta el minuto 70, en el que fue sustituido por el punta camerunés Etta Eyong.

En principio, el jugador estará disponible para enfrentarse al Alavés, según las mismas fuentes, aunque deberá ser examinado por los servicios médicos del club el miércoles en la vuelta al trabajo del equipo.