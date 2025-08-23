En Directo
FC BARCELONA
Levante - FC Barcelona, en directo: LaLiga hoy, en vivo
Sigue en directo la previa del partido entre el Levante y el FC Barcelona en el Ciutat de València, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025/26
No te pierdas el Levante - Barça por sólo 9,99 al mes en Movistar
MIN 1 (0-0)
¡Eeeeeempieza el partido en el Ciutat de València! ¡Arranca el Levante-Barça!
Antes, pasillo de honor y homenaje a al 'capitán' Vicente Iborra después de colgar las botas
Los jugadores saltan al campo, todo a punto para que arranque el encuentro en el Ciutat de València
Últimos preparativos
Pero el último precedente nos trae muy buenos recuerdos. Un 2-3 que terminó en victoria gracias a un gol de cabeza de Luuk de Jong en el 92
Ojo, que puede ser un partido trampa. Aunque el Levante llegue como recién ascendido, el Barça vuelve a un estadio donde solo ha podido imponerse en dos ocasiones desde 2018. El balance en ese periodo es desfavorable: seis visitas, con tres derrotas, dos triunfos y un empate
La primera titularidad de Marcus Rashford
En una semana en la que se está hablando de Casadó y de una posible venta, Flick lo pone de titular ante la ausencia de Frenkie de Jong. Ya dijo en rueda de prensa que lo quiere en el equipo. Toda una declaración de intenciones
Hansi Flick, en Movistar
Sobre Casadó: "Cambiamos un poco la estructura y necesitamos un poco más de posición en defensa"
Raphinha de mediapunta: "Es algo que ya hemos entrenado, tenemos buen feeling con esta fórmula y esperamos que podamos demostrar que funciona"
Recordando que el equipo tiene que estar al 100% los noventa minutos: "Sí, desde luego. Es como queremos jugar y los jugadores están preparados para esto"
Así ha sido la llegada del bus del Barça al Ciutat de València. Queda una hora para que arranque el partido
- Decisión inminente por Bardghji
- El Barça asume que no llegará al 1:1
- Cambio de criterio: petición denegada de LaLiga al Barça
- El Barça le explicará la situación a Marc Casadó
- El patrocinio de la RD Congo no genera fairplay para el Barça
- Mercado de fichajes, hoy 22 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Guardiola se 'carga' a Gündogan un año después de su regreso
- El Real Madrid 'veta' a Franco