Levante - FC Barcelona, en directo: LaLiga hoy, en vivo

Hansi Flick, en Movistar

Sobre Casadó: "Cambiamos un poco la estructura y necesitamos un poco más de posición en defensa"

Raphinha de mediapunta: "Es algo que ya hemos entrenado, tenemos buen feeling con esta fórmula y esperamos que podamos demostrar que funciona"

Recordando que el equipo tiene que estar al 100% los noventa minutos: "Sí, desde luego. Es como queremos jugar y los jugadores están preparados para esto"