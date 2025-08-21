Levante - Barça: horario y dónde ver el partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona ha empezado la temporada como acabó la anterior: machacando a sus rivales con su espectacular nivel de juego y siendo líder de LaLiga. En conjunto de Hansi Flick ganó en su estreno ante el Mallorca por 0-3 registrando la diferencia de goles más alta en la primera jornada. Así, los azulgranas se sitúan en lo más alto de la tabla. El reto es mantenerse y lo tendrá que hacer venciendo al Levante en el partido de este sábado.

Será el segundo de los tres encuentros que el Barça jugará como visitante en el inicio del campeonato doméstico. En frente tendrá al conjunto granota que, pese a haber ascendido este año, será un contrincante complicado para los culers. Especialmente, por el escenario del partido: el Ciutat de València, que se ha convertido en un campo maldito para el Barcelona en los últimos tiempos.

De hecho, desde 2018, el balance para los culers es negativo, dado que en los seis partidos que ha disputado en el feudo valencianista ha cosechado tres derrotas, dos victorias y un empate. Así pues, el enfrentamiento se presenta como un 'partido trampa' para el cuadro de Flick. Aun así, el precedente más cercano invita al optimismo. Fue en la primera temporada de Xavi como entrenador cuando el Barça se llevó una victoria in extremis gracias a un remate de cabeza de Luuk de Jong.

Ahora, más de tres años después, la referencia ofensiva azulgrana ha subido de nivel. Precisamente, Robert Lewandowski, que se ha entrenado con sus compañeros durante la semana, será la principal en la convocatoria. No obstante, no se quieren tomar riesgos a principio de curso, por lo que el polaco podría partir desde el banquillo. Su puesto se lo disputarían Rashford y Ferran Torres, aunque el valenciano parte con ventaja.

Visita al campeón de la Hypermotion

Por su parte, el Levante empezó la temporada con una derrota ante el Alavés. El cuadro dirigido por Julián Calero estuvo cerca de llevarse un empate de Mendizorroza, pero un gol de Tenaglia en el descuento dio la victoria a los babazorros. En cualquier caso, el campeón de LaLiga Hypermotion aspira a dar la sorpresa ante el Barça haciendo valer la fuerza de su fortín.

HORARIO DEL LEVANTE - BARÇA

El partido entre el Levante UD y el FC Barcelona, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports se disputará este sábado 23 de agosto a las 21.30 horas.

DÓNDE VER EL LEVANTE - BARÇA

El Levante - Barça podrá verse en directo en TV a través de Movistar LaLiga TV, disponible a través de los operadores de televisión Movistar y Orange.

El Levante - Barça podrá verse en directo en TV a través de Movistar LaLiga TV, disponible a través de los operadores de televisión Movistar y Orange.