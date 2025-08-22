Levante - Barça: alineaciones probables del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports

Duelo de campeones en la segunda jornada de LaLiga EA Sports. FC Barcelona, vencedor del campeonato liguero, y Levante UD, ganador de LaLiga Hypermotion se enfrentarán este sábado 23 de agosto en el Ciutat de València a las 21.30 horas. El conjunto azulgrana, líder en la tabla tras derrotar al Mallorca, aspira a confirmar su buen inicio de temporada sumando otros tres puntos.

Tras una pretemporada prácticamente inmaculada, el Barça arrancó el curso 2025/26 de forma oficial con un triunfo en Son Moix. Los de Flick se impusieron por 0-3 en un duelo cargado por la polémica. El golazo de Ferran Torres después de que Raíllo se tirase al suelo tras un rechace y las dos expulsiones de jugadores bermellones desataron la indignación de los baleares.

Pasado este primer partido de la competición doméstica, el conjunto azulgrana apunta a su siguiente rival, el conjunto granota, al que deberá vencer en un campo que no se le ha dado especialmente bien en los últimos años. No se esperan grandes cambios en el once titular de Flick. Tal y como demostró al inicio de la temporada pasada, el entrenador alemán no es partidario de rotar en los primeros partidos del curso.

Los posibles cambios en el once

En la portería Joan Garcia, que llevó a cabo una buena actuación en Son Moix, es fijo y en la línea defensiva la única novedad podría ser Jules Koundé, que entraría por Eric Garcia. El lateral francés firmó este jueves su renovación con el Barça hasta 2030 y ya se encuentra en plena forma.

Donde sí se podrían producir más rotaciones es en la medular. Frenkie de Jong se ha ausentado en varios de los entrenamientos de esta semana a causa de buenas noticias en clave familiar, por lo que se espera que Hansi le dé descanso. La pugna por sustituirle estaría entre Gavi y Casadó, aunque el andaluz parte con ventaja para formar pareja con Pedri.

Olmo también podría ingresar por Fermín, que fue sustituido en la media parte del encuentro ante el Mallorca. En la delantera, se espera que repita el tridente con Ferran en la punta de ataque pese al regreso de Lewandowski, ya recuperado de su lesión.

Las ausencias en la lista

Serán baja Ter Stegen y Marc Bernal, que está cerca de regresar a una lista del primer equipo. Tampoco parece que vaya a viajar Héctor Fort, que está cerca de cerrar su salida, y Roony Bardghji, que todavía no está inscrito. La cesión del canterano y la rescisión de Oriol Romeu podrían facilitar las inscripciones de Gerard Martín y Szcsesny, aunque no hay nada cerrado todavía. No obstante, sí que entrarán en la convocatoria 'Dro', Jofre Torrents y los primos Fernández, que no han viajado a Brasil para disputar la Copa Intercontinental Sub-20 ante Flamengo.

El Levante quiere dar la sorpresa

En los últimos tiempos y mientras se ha mantenido en primer división, el Levante se ha convertido en un 'matagigantes'. El conjunto granota ha sido capaz de complicarle las cosas en repetidas ocasiones tanto a Barça como a Madrid y ahora quiere volver a repetir una hazaña. El equipo valenciano, que perdió en la primera jornada ante el Alavés (2-1), no podrá contar con Alfonso Pastor. Además, son duda Arraiga, Maturro, Olasagasti y Koyalipou.

ALINEACIONES PROBABLES DEL LEVANTE - BARÇA

LevanteUD : Campos; Manu Sánchez, Elgezabal, De La Fuente, Jorge Cabello, Toljan; Pablo Martínez, Oriol Rey, Lozano; Brugui, Iván Romero.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Gavi, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.