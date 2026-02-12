Así se ha levantado el Barça en Madrid

El FC Barcelona tuvo que trastocar su viaje a última hora a causa de la alerta de Protección Civil por las ráfagas de viento durante la jornada de este jueves en Catalunya. Una decisión que se ha comprobado que ha sido un acierto al cumplirse las previsiones climatológicas.

El viento ha provocado que se cancelen vuelos y trenes en Barcelona, por lo que la movilidad está muy limitada. En cambio, el equipo se ha levantado en Madrid con buenas condiciones.

La capital de España presenta un día soleado, con unos 7 grados de temperatura, por lo que el partido de esta noche frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano podrá disputarse ningún tipo de problema. Un día clásico de invierno, pero sin mayor contratiempo.

La expedición está descansando ens su hotel de concentración, donde podrá llevar a cabo los habituales ejercicios de activación, el almuerzo y la charla técnica en la que Hansi Flick comunicará el once que se enfrentará al cuadro colchonero.

El Barça podrá valorar después del partido si la fuerza del viento ha disminuido para poder volar de regreso o debe pernoctar de nuevo en Madrid.

En cualquier caso, el equipo tiene margen en esta ocasión ya que el partido frente al Girona no se disputa hasta el lunes en Montilivi (21.00 h.). En el peor de los casos, el FC Barcelona regresaría el viernes y dispondría de tres entrenamientos antes de afrontar la vuelta a a la Liga.

Otra jornada importante en la Liga en la que el Real Madrid se mide el sábado a la Real Sociedad en el Bernabéu (21.00 h.) con la opción de ponerse de forma provisional por delante en la clasificación ya que tiene un solo punto de desventaja respecto al FC Barcelona, que podría salir en Montilivi con la presión de tener que ganar para continuar como líder.