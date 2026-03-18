La letal faceta goleadora de Marc Bernal

Cuando se habla de un mediocentro posicional criado en La Masia, el subconsciente culé dibuja automáticamente la figura de Sergio Busquets: inteligencia táctica, juego a un toque y distribución impecable.

Marc Bernal tiene todo eso, pero en los últimos meses está destapando un arma secreta que le da una dimensión completamente distinta a su juego: una capacidad goleadora diferencial. Su último gol frente al Newcastle United, que ponía el 2-1 en el marcador, lo demuestra.

BARCELONA, 18/03/2026.- El centrocampista del Barcelona Marc Bernal, celebra su gol contra el Newcastle durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Barcelona y el Newcastle, este miércoles en el Camp Nou. EFE/ Alejandro Garcia / Alejandro Garcia / EFE

El de Berga no es un delantero, ni mucho menos. Su hábitat natural sigue siendo el círculo central, barriendo balones y siendo el primer eslabón en la salida de la pelota. Sin embargo, su físico privilegiado (superando el 1,90 m) y su lectura de los espacios le están permitiendo asomarse al balcón del área con un peligro que las defensas rivales aún no saben cómo detectar.

Los números de un pivote con alma de llegador

Tras dejar atrás el calvario de su lesión de rodilla que frenó su irrupción en la 2024/25, Bernal ha vuelto con una confianza desbordante. Ya no solo rompe líneas con el pase, sino que se atreve a armar la pierna cuando los bloques bajos rivales asfixian a los delanteros azulgranas.

Los 5 goles que suma actualmente con el primer equipo tienen un denominador común: la llegada desde segunda línea y su precisa colocación. Mientras las defensas se hunden para tapar a los extremos o a los interiores más creativos, Bernal encuentra la 'zona muerta' que dejan libre los defensores rivales.

Marc Bernal celebra su doblete contra el Atlético de Madrid en las semifinales de Copa / Valentí Enrich

Batir a una defensa como la del Atlético de Madrid son palabras mayores. Sin embargo, el centrocampista logró marcar dos de los tres tantos durante el intento fallido de remontada en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, goles que dieron esperanza momentánea a los culés.

Goleador desde benjamines

El idilio de Marc Bernal con la portería rival no es flor de un día, ni una casualidad por el hecho de jugar ahora en la base de la jugada. Los archivos de La Masia guardan una estadística que asusta. En su paso por las categorías inferiores, el pivote firmó la friolera de 280 goles en 286 partidos durante sus 10 años jugando en la cantera del Barça.

Bernal, durante su etapa en el cadete B / David Ramirez / David Ramirez

Queda claro que, aunque hoy le toque escudar al equipo en tareas de contención, cuando pisa la frontal del área, sigue teniendo el alma y la sangre fría de un auténtico killer.