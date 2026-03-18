FC BARCELONA
La letal faceta goleadora de Marc Bernal
El joven mediocentro blaugrana marcó su quinto gol esta temporada frente al Newcastle
Cuando se habla de un mediocentro posicional criado en La Masia, el subconsciente culé dibuja automáticamente la figura de Sergio Busquets: inteligencia táctica, juego a un toque y distribución impecable.
Marc Bernal tiene todo eso, pero en los últimos meses está destapando un arma secreta que le da una dimensión completamente distinta a su juego: una capacidad goleadora diferencial. Su último gol frente al Newcastle United, que ponía el 2-1 en el marcador, lo demuestra.
El de Berga no es un delantero, ni mucho menos. Su hábitat natural sigue siendo el círculo central, barriendo balones y siendo el primer eslabón en la salida de la pelota. Sin embargo, su físico privilegiado (superando el 1,90 m) y su lectura de los espacios le están permitiendo asomarse al balcón del área con un peligro que las defensas rivales aún no saben cómo detectar.
Los números de un pivote con alma de llegador
Tras dejar atrás el calvario de su lesión de rodilla que frenó su irrupción en la 2024/25, Bernal ha vuelto con una confianza desbordante. Ya no solo rompe líneas con el pase, sino que se atreve a armar la pierna cuando los bloques bajos rivales asfixian a los delanteros azulgranas.
Los 5 goles que suma actualmente con el primer equipo tienen un denominador común: la llegada desde segunda línea y su precisa colocación. Mientras las defensas se hunden para tapar a los extremos o a los interiores más creativos, Bernal encuentra la 'zona muerta' que dejan libre los defensores rivales.
Batir a una defensa como la del Atlético de Madrid son palabras mayores. Sin embargo, el centrocampista logró marcar dos de los tres tantos durante el intento fallido de remontada en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, goles que dieron esperanza momentánea a los culés.
Goleador desde benjamines
El idilio de Marc Bernal con la portería rival no es flor de un día, ni una casualidad por el hecho de jugar ahora en la base de la jugada. Los archivos de La Masia guardan una estadística que asusta. En su paso por las categorías inferiores, el pivote firmó la friolera de 280 goles en 286 partidos durante sus 10 años jugando en la cantera del Barça.
Queda claro que, aunque hoy le toque escudar al equipo en tareas de contención, cuando pisa la frontal del área, sigue teniendo el alma y la sangre fría de un auténtico killer.
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