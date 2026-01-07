La lesión de Ter Stegen se queda en un susto

La Supercopa de España comenzó algo movidita para el FC Barcelona. Los azulgranas perdieron por lesión a Marc-André ter Stegen y las molestias de Lamine Yamal le impidieron ser titular en las semifinales ante el Athletic Club.

La baja del alemán tenía una importancia fuera de lo futbolístico. Ter Stegen es el segundo o tercer portero del Barça, pero los azulgranas estaban negociando con el Girona su salida en forma de cesión. El equipo de Míchel estaría encantado de recibir un jugador de la calidad del teutón y el portero podría jugar para luchar por un lugar en el Mundial del 2026. Pero una posible lesión podría frenar o incluso hacer caer la operación entre ambos clubes.

En SPORT avanzamos que el portero se marchó a Barcelona tras el entrenamiento del pasado martes. La zona de sus molestias hizo saltar todas las alarmas al ser la misma rodilla que se le operó, pero finalmente, tras las pruebas realizadas, se descarta ninguna lesión grave y se espera que, tras la vuelta del equipo, se incorpore a los entrenamientos rápidamente.

En la previa de las semifinales de la Supercopa, Deco analizó la lesión del alemán y tranquilizó a los aficionados: "Ter Stegen tuvo una sensación mala en la rodilla y Marc se asustó, como es normal porque tuvo problemas en el pasado. Está tranquilo y estamos contentos porque no es nada grave".

Con su futuro en el aire, el guardameta volvió a Barcelona para saber el alcance de su lesión. Todas las informaciones apuntan al interés del Girona en su cesión e incluso Míchel sonrió cuando se le preguntó por esa posibilidad en los Premis de l'Esport Català, aunque Deco negó ningún acuerdo con otro club: "No hay ningún futuro. Marc es nuestro jugador, ha tenido esto. Nosotros y él hemos optado por volver a Barcelona. Menos mal que no ha sido importante", finalizó el portugués.

La salida del capitán azulgrana no era la única carpeta que tiene el Barça abierta en este mercado. La llegada de Cancelo está prácticamente cerrada, aunque todavía faltan los últimos flecos, como confirmó el director deportivo: "Esperemos que sí. Estamos acabando. No ha hecho las pruebas médicas, pero pronto volará a Barcelona. Lo vamos a cerrar. Estamos hablando del partido de hoy. Estamos en una competición que ganamos la temporada pasada. El Athletic es un equipo fuerte e intentaremos ganar hoy para pasar a la final".