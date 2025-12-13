Lesión Szczęsny: comunicado médico del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá

El FC Barcelona ha comunicado una baja médica de última hora que altera los planes del cuerpo técnico de Hansi Flick para el partido de LaLiga frente a Osasuna. El club ha informado que Wojciech Szczęsny no podrá estar disponible a causa de una gastroenteritis, motivo por el que queda descartado para el encuentro de esta tarde en el Spotify Camp Nou.

La ausencia del guardameta polaco ha obligado al técnico alemán del Barça a reajustar su convocatoria a pocas horas del partido, siendo Kochen el elegido como tercer guardameta. La gran novedad, no obstante, es el regreso de Marc-André ter Stegen a una convocatoria de LaLiga.

El capitán azulgrana vuelve a entrar en una lista oficial en LaLiga por primera vez en lo que va de temporada y tras casi siete meses de ausencia. Su último partido oficial como futbolista 'activo' en la competición doméstica se remonta al curso pasado, cuando estuvo en el banquillo en el encuentro ante el Athletic Club en San Mamés. Este martes ya entró en la lista de Champions contra el Eintracht.

Aunque su inclusión no implica que vaya a tener minutos -Joan es el número 1 de Flick-, la presencia de Ter Stegen es un paso importante en su proceso de recuperación y, teniendo en cuenta la baja por un proceso vírico del polaco, podría suponer que ante el Guadalajara el próximo martes Copa del Rey tenga sus primeros minutos si Tek no se recupera a tiempo y el técnico no quiere arriesgar con Joan Garcia.