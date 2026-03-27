Así está la enfermería del Barça tras la lesión de Raphinha: cuándo vuelven, qué tienen y qué partidos se perderán

El parón de selecciones empieza con un balance preocupante para el FC Barcelona con el regreso anticipado de Raphinha. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que el extremo sufre una lesión muscular en la pierna derecha tras el amistoso frente a Francia en Boston. El seleccionador de la 'canarinha', Carlo Ancelotti, liberó al futbolista para que viaje de inmediato a Barcelona e inicie el tratamiento con los servicios médicos del club azulgrana.

Las exploraciones realizadas este viernes en Estados Unidos ratificaron la dolencia en la región posterior de la pierna derecha. Raphinha, que fue titular en el ataque junto a Vinicius, Martinelli y Cunha, no saltó al césped en la segunda mitad del encuentro tras referir un dolor en la zona del aductor más fuerte de lo habitual. El jugador se someterá a nuevas pruebas a su llegada a la Ciudad Condal para determinar el alcance exacto y el tiempo de baja en un tramo decisivo del curso, su presencia en los partidos de Champions de cuartos de final está en duda.

Precaución máxima con Eric Garcia

En el apartado de tocados, Eric Garcia centró la atención tras sentir nuevamente molestias en el isquio. El central de Martorell arrastraba una sobrecarga que se agravó después de realizar una segada en una acción defensiva. Esta dolencia le impidió estar presente en el duelo ante el Rayo Vallecano y motivó que no fuera citado por la selección nacional. Pese al contratiempo, el cuerpo técnico confía en que el defensa esté disponible para el regreso de la competición liguera.

La situación de Eric se suma a una enfermería que empieza a ver la luz con otros efectivos. Jules Koundé evoluciona de forma satisfactoria de su lesión en el bíceps femoral y ya trabaja sobre el césped a una intensidad considerable. Salvo contratiempo de última hora, el francés recibirá el alta para medirse al Atlético de Madrid una vez finalice la ventana internacional, convirtiéndose en un refuerzo clave para el esquema de Hansi Flick.

Dudas con Balde y optimismo por De Jong

Alejandro Balde mantiene la incógnita sobre su reaparición inmediata. El lateral zurdo padece la misma lesión que Koundé en el bíceps femoral, pero sus antecedentes médicos aconsejan una gestión más conservadora. Dada su potente musculatura y la gravedad de lesiones pasadas en esa zona, el club evita fijar una fecha definitiva para su vuelta y no arriesgará lo más mínimo en su proceso de recuperación.

Por su parte, Frenkie de Jong encara la fase final de su puesta a punto tras caer lesionado el pasado 26 de febrero. El neerlandés debería estar al cien por cien para los cuartos de final de la Champions League que arrancan el 8 de abril. La intención de Flick es otorgarle minutos de rodaje frente al Atlético de Madrid para evaluar si el centrocampista puede recuperar la titularidad de cara a la ida europea en el Spotify Camp Nou.

Christensen, un caso aparte

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El escenario es radicalmente distinto para Andreas Christensen, quien sigue fuera de los planes para lo que resta de temporada. El central danés sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda el pasado mes de diciembre y mantiene un tratamiento conservador. El club y el entorno del jugador mantienen conversaciones sobre su futuro contractual mientras el futbolista asume que su concurso en el presente ejercicio es prácticamente nula.