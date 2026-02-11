Lesión Rahsford: comunicado médico del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá

Malas noticias para Hansi Flick de cara al duelo de ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Si el técnico alemán ya no iba a contar con Raphinha para la posición de extremo izquierdo en el ataque culé, ahora tampoco tendrá disponible a Marcus Rashford para el partido ante los colchoneros.

El inglés, pieza clave en los últimos dos partidos y medio sin el brasileño con un gol y una asistencia, apuntaba a la titularidad ante los de Simeone, pero no se ha ejercitado con el equipo en el último entrenamiento por unas molestias en la rodilla izquierda derivadas de un golpe en el último partido de LaLiga ante el RCD Mallorca. El martes, en el regreso a los entrenamientos del equipo para preparar la semana copera, tampoco saltó al césped e hizo trabajo individual en el gimnasio.

El club azulgrana ha emitido un comunicado médico en el que confirma que es baja para el duelo en el Metropolitano, segundo partido que se perderá como azulgrana (fue baja por fiebre ante el Athletic Club en LaLiga):

"El jugador del primer equipo Marcus Rashford presenta unas molestias en la rodilla izquierda derivadas de un golpe recibido en el partido ante el Mallorca. Es baja por precaución para el partido de mañana contra el Atlético de Madrid".

Baja por precaución

Dentro del golpe para Flick a la hora de confeccionar el once ante el Atlético, la baja del inglés es solo de una medida de precaución al tratarse de una eliminatoria a dos partidos, por lo que tanto el staff técnico como los servicios médicos, con la aprobación del jugador, han decidido que la mejor opción es dejar descansar la rodilla para volver en las mejores condiciones posibles ya en el próximo partido de LaLiga ante el Girona el lunes 16 de febrero en Montilivi.

Sin embargo, el alemán tendrá que hacer encaje de bolillos para no debilitar el ataque por la izquierda. En la rueda de prensa previa al partido, no ha dado pistas sobre sus planes para sustituirle: "Creo en mi equipo y en las situacioness difíciles nos crecemos. ¿Quién jugará? Tenemos una idea muy clara de quién jugará ahí, lo está haciendo bien. Mañana lo veréis".

Sin Rashford ni Raphinha, el técnico tiene la opción de juntar arriba a Ferran Torres, escorado a la banda, con Lewandowski y Lamine Yamal, como ya ha hecho en otros partidos de la temporada, o Fermín de falso extremo con Olmo manteniendo la posición de mediapunta por detrás de los delanteros.