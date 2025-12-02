Lesión Òscar Ureña: comunicado médico del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá

El Barça Atlètic ha confirmado la lesión de Òscar Ureña. El futbolista hispano-dominicano sufrió una fractura de la clavícula derecha durante el partido del pasado fin de semana contra el Barbastro. El club ha anunciado que será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves 4 de diciembre.

Esta lesión supone un claro contratiempo para el filial catalán y para el propio futbolista. Ureña es, con siete goles en once encuentros, el máximo goleador del Barça Atlètic, por delante de Víctor Barberà, con seis. El extremo de 22 años está sumando los mejores números de su carrera tras aterrizar la temporada pasada en el club procedente del Girona.

La lesión de Ureña se suma a las bajas de Alexis Olmedo, con una rotura parcial del menisco externo de la rodilla izquierda, misma lesión que Òscar Gistau; Landry Farré, con una lesión de rodilla; Víctor Barberà, con una rotura en el recto anterior de la pierna derecha, y Xavi Espart, con una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha.

El club no ha anunciado el parte médico, que será publicado tras la operación. Sin embargo, Ureña, que el curso pasado solo pudo disputar ocho duelos por culpa de una lesión en el recto anterior, no regresará a los terrenos de juego hasta 2026.

El jugador de Figueres se perderá los compromisos contra Alcoyano, Valencia Mestalla y Atlético Baleares, choques en los que el Barça Atlètic luchará por alcanzar el liderato de la Segunda Federación antes de cerrar el año.