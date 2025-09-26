La lesión de menisco de Joan Garcia: ¿por qué serían solo entre 4 y 6 semanas?

Joan Garcia ha sido la noticia desagradable de la jornada en el Barça. El mismo día que Lamine ha anunciado su regreso, el club ha comunicado que el meta pasará mañana por el quirófano por una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda.

En el comunicado, el Barça aclara que el tiempo de baja previsto es de "entre 4 y 6 semanas", un periodo muy inferior a otros diagnósticos vinculados al menisco. Futbolistas como Ansu Fati i Gavi, más recientemente, son dos ejemplos, pero en ambos casos se optó por una reparación meniscal (se sutura el menisco en lugar de quitarlo), lo que supone de 3 a 6 meses de baja, porque el tejido necesita tiempo para cicatrizar. A pesar del tiempo sin competir, es la solución más recomendable en los deportistas jóvenes, ya que se piensa en salvar el menisco pensando en la carrera a largo plazo.

En futbolistas más veteranos se acostumbra a optar una meniscectomía, que permite al deportista volver a jugar en solo 6 semanas, pero a largo plazo la pérdida de parte del menisco puede aumentar el riesgo de artrosis. En estos dos escenarios, ¿dónde habría que situar a Joan Garcia?

Ahora mismo, y viendo lo que apunta el comunicado del Barça, todos los caminos apuntan a que se trata de una rotura pequeña. Es un matiz importante, porque el grado de rotura -puede ser pequeño, grande o complejo- es decisivo para escoger el tratamiento a seguir. También intervienen la edad del paciente, su condición física o si hay otras lesiones asociadas (ligamentos, cartílago, etc.).

Teniendo en cuenta el tiempo de baja que apunta el Barça, solo hay dos opciones de tratamiento para que se cumpla. El primero, un tratamiento conservador (sin cirugía), porque la rotura es pequeña, estable y en una zona con buena irrigación. Una opción que ya queda descartada cuando el comunicado indica que "se someterá a una intervención para realizarle una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau".

La segunda opción, y más probable, es lo que se conoce como meniscectomía parcial. En la artroscopia, el cirujano retira solamente la parte dañada del menisco. Esta es una intervención mínimamente invasiva, que permite una recuperación relativamente rápida. Lo más probable es que el jugador tenga una rotura pequeña y no reparable, y que por eso se haya optado por una meniscectomía parcial.