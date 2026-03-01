Lesión Lewandowski: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá

Muy malas noticias para Hansi Flick de cara al intento de remontada contra el Atlético de Madrid. El club blaugrana ha informado este domingo que Robert Lewandowski "recibió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal" y será baja para la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey "por una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo".

Pocas horas después del redondo triunfo ante el submarino amarillo en el Spotify Camp Nou que ilusionó al barcelonismo, con Lamine Yamal y Pedri luciendo sus mejores versiones y en un ambiente creciente de primera gesta histórica desde la remodelación del estadio, el equipo blaugrana ha sufrido un contratiempo importante. Lewandowski sufrió un golpe por parte de un adversario en los últimos compases del encuentro y, aunque en ese momento no pareció revestir gravedad, se perderá como mínimo el próximo partido del conjunto culé.

Si bien es cierto que 'Lewy' está compartiendo titularidad en la demarcación de '9' con Ferran Torres y el valenciano está indudablemente capacitado para salir de inicio en un partido de máxima exigencia como el del próximo martes contra el Atlético, no lo es menos que el Barça pierde una pieza importante del fondo de armario de cara a un compromiso en el que no solo serán importantes los once titulares, sino también los futbolistas que entren desde el banquillo.

Lewandowski ha disputado 32 partidos esta temporada y ha marcado 14 goles. El último, precisamente, para 'rematar' al Villarreal este mismo sábado. A sus 37 años (y en su último año de contrato con el Barça) su voracidad de cara a portería no es la misma que en su 'prime', pero el polaco siempre ha marcado goles y siempre, hasta su último partido como profesional, los marcará. Baja muy sensible para Flick en un momento crucial del curso.