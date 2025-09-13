Lesión Lamine Yamal: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça

La gran sorpresa en el último entrenamiento del FC Barcelona antes de recibir al Valencia este domingo (21:00 horas) en el Estadi Johan Cruyff la protagonizó Lamine Yamal. El de Rocafonda no saltó al Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper y entrenó en el gimnasio del resto de la plantilla blaugrana debido a unas molestias físicas en el pubis. Es baja para este partido y seria duda para el debut del Barça en la Champions este jueves contra el Newcastle a domicilio.

Así lo confirmó Hansi Flick en rueda de prensa, atizando a la selección española y a su entrenador, Luis de la Fuente, por llevar al extremo al joven futbolista, a pesar de arrastrar ya las molestias desde hacía varios días. "Se fue con molestias y regresó con dolores. En la selección le dieron analgésicos y aun así jugó 79 minutos en el primer partido y 73 minutos en el segundo. Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene grandes jugadores y tiene que cuidarlos. Esto es lo que puedo decir, estoy triste", sentenció el técnico blaugrana.

El FC Barcelona emitió, minutos después de que finalizase la comparecencia de prensa de Flick un comunicado médico sobre nuestro protagonista. "El jugador Lamine Yamal presenta molestias en el pubis que le impiden entrenar y jugar a día de hoy. Su evolución marcará su disponibilidad para la vuelta a los entrenamientos", reza dicho comunicado.

Flick le descartó para el partido contra el Valencia y es seria duda para el estreno de los blaugranas en la Champions League. Los catalanes debutarán este mismo jueves en St. James Park contra el Newcastle (21:00 horas) en el primer partido de la Fase liga de la competición europea. Posteriormente, el Barça recibirá al Getafe el domingo 21 de septiembre a la misma hora. Por el momento, es una incógnita saber cuándo podrá volver a vestirse de corto el '10' del Barça.