Lesión KoundéLesión BaldeMbappéLamine YamalJuan Carlos RiveroBarcelona - AtléticoBarça - AtléticoCuándo es la final de la Copa del ReySimeoneKim AngelJulián ÁlvarezAston MartinJosé Luis SánchezGriezmannDucatiNewcastleJoaquin DelgadoClasificación LaLigaConflicto Irán y Estados UnidosHorarios F1 AustraliaRFEFIturraldeTransgrancanariaPróximo partido AlcarazBadosa Indian WellsUFC 326 horariosSeixas PogacarPogacarArnold Classic 2026Próxima carrera MotoGPCuadro Champions octavosFirmas Elecciones BarçaElecciones Barça 2026David BeckhamTrumpMaldiniDónde ver F1Juegos gratis PS Plus marzo
FC BARCELONA

Lesión Koundé: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça

El internacional francés, que tuvo que pedir el cambio en los primeros minutos del encuentro, sufre una lesión muscular que le mantendrá alejado de los terrenos de juego

Jules Koundé se retira lesionado a los 10 minutos del Barça-Atlético de la Copa del Rey / RFEF

El peaje de la intensidad en la Copa del Rey ha sido demasiado alto para el FC Barcelona. Más allá de quedarse a las puertas de la épica ante el Atlético de Madrid, a un solo gol de forzar la prórroga en una noche de orgullo y entrega, el amargor de la eliminación se ha visto agravado por una noticia que supone un dolor de cabeza mayúsculo para Hansi Flick.

Los servicios médicos del club han ratificado esta mañana, mediante un comunicado oficial, que Jules Koundé sufre un una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo. El galo, inamovible en el lateral derecho del esquema del técnico alemán, se vio obligado a retirarse del césped en el minuto 11 tras sentir un pinchazo que encendió todas las alarmas en el banquillo azulgrana. Según informa el comunicado, "su evolución marcará su disponibilidad". Este diagnóstico supone un contratiempo crítico, ya que el francés se perderá los próximos compromisos ligueros ante Athletic, Sevilla y Rayo, además de la eliminatoria ante el Newcastle.

La baja del francés obliga a Hansi Flick a reinventar su defensa de inmediato ante la ausencia de uno de los jugadores que más minutos acumulaba en las piernas. El técnico alemán tendrá que buscar soluciones, y Cancelo se postula como la alternativa principal a suplir este lateral derecho, aunque Eric también jugó allí en los pocos encuentros en el que el francés fue suplente a principios de temporada. La lesión de Balde también deja viudo el lateral izquierdo, aunque la polivalencia del portugués, o en este caso Gerard Martín, podrían cubrir los huecos. El barcelonismo pierde a uno de sus baluartes defensivos en el momento en que la temporada entra en su fase más decisiva.

Koundé es el segundo jugador con más minutos esta temporada (3.008'), solo por detrás de Eric Garcia (3.118'). Ha disputado 40 partidos, siendo titular en 33, y pese algun bache de rendimiento, es una de las piezas más fiables y regulares para Flick. El año pasado se lesionó del muslo en la ida de las semifinales ante el Inter, contratiempo que lo tuvo alejado de los terrenos de juego durante el mes restante de temporada. Este año tuvo que ser sustituido en los últimos minutos del choque en La Cerámica por una sobrecarga, de nuevo en los isquios, aunque no se perdió ningún encuentro puesto que era el partido previo a las vacaciones de Navidad.

TEMAS

