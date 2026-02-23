Lesión Jofre Torrents: comunicado del Barça y cuántos partidos se pierde

El FC Barcelona ha comunicado que las pruebas médicas realizadas a Jofre Torrents han confirmado una lesión de la sindesmosis en el tobillo izquierdo. El lateral del Barça Atlètic estará de baja entre 10 y 12 semanas, según el tiempo estimado de recuperación facilitado por el club.

El lateral se lesionó el pasado sábado durante el empate (1-1) ante el CD Alcoyano. Jofre había entrado tras el descanso, pero apenas pudo completar veinte minutos sobre el césped. En el minuto 67 solicitó el cambio, visiblemente dolorido, lo que encendió de inmediato la preocupación en el filial azulgrana. La jornada de hoy se presentaba decisiva para conocer el alcance exacto del percance, finalmente confirmado tras las exploraciones.

Dentro de la inquietud que genera una baja prolongada, el hecho de que la dolencia afecte al tobillo y no a la rodilla supone un alivio relativo. Cabe recordar que Jofre fue operado en septiembre de 2023 de una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida con la selección española sub-17, una lesión grave que frenó su progresión durante más de un año.

El contratiempo llega además en un momento importante de la temporada. Jofre se había asentado como una pieza relevante en el Barça Atlètic, especialmente desde que João Cancelo llegó como refuerzo de invierno para el primer equipo, lo que le permitió ganar continuidad en el filial