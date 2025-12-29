Lesión Héctor Fort: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá

Duro revés para Héctor Fort. El defensa del Elche cedido por el FC Barcelona permanecerá varias semanas alejado de los terrenos de juego después que haya sido intervenido por una luxación en el hombro izquierdo que sufrió en el último partido contra el Rayo Vallecano.

El departamento de comunicación del Elche confirmó la intervención de Héctor. "El jugador del Elche CF Héctor Fort ha sido intervenido quirúrgicamente este lunes por los servicios médicos del FC Barcelona tras la lesión sufrida en el encuentro ante el Rayo Vallecano.

Las pruebas médicas han confirmado una luxación anterior en el hombro izquierdo. El tiempo de recuperación quedará determinado en función de su evolución. ¡Ánimo, Héctor!", señaló.

Progresión notable

La evolución de Héctor Fort en esta etapa de cesión al Elche ha sido una constante. Tras un inicio de temporada titubeante, Eder Sarabia acabó por otorgarle mayor protagonismo en esta recta final de temporara. Su mayor regularidad e incidencia en el juego ofensivo ilicitano le han convertido en una pieza ahora mismo indiscutible en el once inicial.

La acción de la lesión llegó segundos después que Héctor anotara su primer gol en Primera y diera rienda suelta a su celebración en el Martínez Valero. En ese preciso momento, Mendy dejó ir la pierna provocando una clara zancadilla que acabó con el Fort por los suelos y con un evidente dolor por un mal apoyo sobre el hombro izquierdo. El cambio fue inmediato.

El parte médico del Elche no recoge el tiempo estimado que permanecerá de baja, aunque lo más probable es que oscile entre dos y tres meses. Todo un mazazo en un momento en el que el rendimiento de Héctor era destacado.