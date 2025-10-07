La lesión frustra el aterrizaje de Gavi en TikTok: "Tendremos que esperar"

Gavi no está pasando por su mejor momento. El jugador del FC Barcelona tuvo que volver a pasar por el quirófano para tratar la lesión en el menisco interno. Los plazos de recuperación se estiman entre cuatro y cinco meses, aunque no se descartan posibles retrasos debido a complicaciones musculares propias de este tipo de procesos.

El jugador sevillano hizo todo lo posible por evitar una intervención quirúrgica, pero tras un exhaustivo tratamiento conservador, los resultados indicaron que la opción más adecuada era realizar una artroscopia para poner fin a las molestias en la rodilla. Con el objetivo principal de evitar a toda costa jugar con dolores.

Esto ha supuesto un nuevo contratiempo para Gavi, quien quería consolidarse como una pieza indiscutible para Hansi Flick esta temporada. Sin embargo, el sevillano tendrá que mantener la paciencia y apoyarse en sus seres queridos y compañeros para superar este momento.

Durante su travesía para volver a pisar el césped, Gavi ha decidido abrirse una cuenta de TikTok para mostrar cómo es realmente a todos sus seguidores.

En su primer video se pueden ver camisetas vintage, a su perro vestido con los colores del Barça y sus mejores outfits.

Sin embargo, el ‘6’ culé ha compartido el vídeo acompañado de un breve mensaje: "TikTok, tenía cosas preparadas para vosotros... pero tendremos que esperar, nos vemos pronto". Por ahora, el andaluz está totalmente centrado en recuperarse y volver a ser un jugador importante bajo las órdenes de Flick.

@pablogavi Tiktok, tenía cosas preparadas para vosotros… pero tendremos que esperar, nos vemos pronto 😉 ♬ sonido original - pablogavi

En pocos minutos Gavi ha empezado a tener el cariño de todos sus seguidores: "Te quiero Pablo Gavi", "Iluminas TikTok", "Venga Gavi, un bailecito para TikTok", o "Esto es legendario", entre muchos de los comentarios donde apoyan al sevillano.