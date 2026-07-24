La lesión de Frenkie de Jong, al detalle con el fisioterapeuta Lluís Puig: "Puede perderse entre tres y cuatro meses y el quirófano dependerá de cómo responde la rodilla"

Ya venía haciéndose la idea Hansi Flick de que no podrá contar con Frenkie de Jong durante una buena temporada. El neerlandés tuvo una lesión inicialmente menor durante la Copa del Mundo y acabó forzando la máquina y empeorando hasta el punto de que el Barça informó este jueves que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Frenkie de Jong, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / EFE

A priori, no necesitará quirófano y se apuesta por un tratamiento conservador, pero dependiendo de la evolución tampoco se descarta la vía de la operación. Revés importante para un técnico alemán que tiene al internacional con la 'Oranje' entre sus piezas fundamentales.

Flick, pragmático

Pero si algo es el germano es pragmático. Ha sufrido ya muchos reveses de esta índole desde que aterrizó en el banquillo barcelonista hace ya más de dos años. Hay fondo de armario y tampoco puede recrearse en lo negativo.

Frenkie partía como pivote titular, como el curso pasado. Pero la evolución de Marc Bernal y el hecho de que el de Berga haya vuelto al 100% de su grave lesión de rodilla le auguran un panorama por delante de mucho protagonismo. El propio jugador emitió un comunicado en el que expuso cómo había ido todo el 'serial': "Me resulta difícil ver cómo algunas personas cuestionan mi relación y mi compromiso con el club debido a informaciones falsas". "Durante el Mundial me lesioné la rodilla. Los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no empeoraría si continuaba jugando. Durante mis vacaciones regresé a Barcelona para someterme a más pruebas. Estas demostraron que la lesión era más grave de lo que se había determinado inicialmente".

Respecto al contratiempo con Frenkie, en SPORT charlamos con el fisioterapeuta Lluís Puig para ver cómo será a partir de ahora la recuperación de esa rodilla, riesgos y causas.

Detalles de la lesión

"El ligamento lateral interno de la rodilla tiene forma de lámina, es más bien plano, a diferencia del ligamento lateral externo, que tiene forma cordonal. Es por eso que se puede optar por tratamiento conservador, porque puede cicatrizar correctamente", asegura Puig (@fisionquiet).

Sergi Capdevila

"El pronóstico del mismo dependerá de la zona donde se produzca la rotura. Si es más en la zona distal tiene una excelente exposición ligamento-hueso y facilidad para poder cicatrizar correctamente. Y no hay relación con el menisco. Si es la parte más intermedia ya es un pronóstico más-menos porque va relacionado con el menisco interno y puede provocar una grieta y acabar provocando una lesión en asa de cubo del menisco", añade el fisioterapeuta.

El peor pronóstico

"El peor pronóstico sería más a nivel proximal, donde está el haz menisco femoralis. Y esta zona, si no cicatriza correctamente, podría provocar una lesión crónica de inestabilidad de rodilla y secundariamente podría producirse una lesión del asa posterior del menisco o una calcificación de la zona. En base a la zona en la que resida la rotura habrá que hacer la progresión. Es muy probable que necesite de una cierta inmovilización con una ortesis para evitar los movimientos laterales y mantener el trofismo muscular y hacer un trabajo propioceptivo exquisito para conseguir que tenga un buen trenado del cólageno de este ligamento", especifica el fisio.

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Puig asegura que "podría alargarse entre tres o cuatro meses. Si la lesión es más a nivel proximal tendrá que ir poniendo en compromiso esta rodilla y puede pasar eso, que note una inestabilidad y que secundariamente se produzca una calcificación o se dañe el menisco y entonces acabaría siendo quirúrjico".