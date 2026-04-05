Una lesión frena a Hamza Abdelkarim en el FC Barcelona

Uno de los fenómenos en las categorías de formación del Barça este 2026 es Hamza Abdelkarim. La llegada del delantero egipcio ha generado muchísima expectación, sobre todo, en su país, en Egipto. Seguimiento mediático espectacular al tratarse del primer futbolista de ese país que juega en las filas de la entidad azulgrana. Y también porque es un perfil de '9' que no abunda en las entrañas de La Masia.

Una referencia tipo tanque que sobrepasa el 1,90, rematador, finalizador y que necesita una lógica adaptación después de desarrollar toda su carrera en el fútbol egipcio. Con experiencia ya con el equipo absoluto del Al-Ahly y en la Champions africana, para poder estrenarse de forma oficial con su nuevo equipo tuvo que sudar tinta. Hamza regresó a su país para acelerar los trámites y no fue hasta el 8 de marzo, casi dos meses después de su llegada, que vio acción.

Irrupción meteórica

Debutó en Huesca en partido de la División de Honor Juvenil. Y lo hizo dejando huella: penalti provocado y gol anotado. No pudo ganar el Barça, pero fue un gran día para él. Luego lo hemos ido viendo, pero sin mantener esa evolución tan positiva. Jugó titular en semifinales de la Copa del Rey en Lugo. Su última aparición fue una media hora en la derrota ante la Damm del 21 de marzo.

Hamza, en el partido de su estreno con el Barça / FCB

Sorprendió no verlo en la convocatoria este sábado ante el Nàstic (partido en el que, por cierto, se estrenó como titular Ajay Tavares y acabó en el hospital por un golpe fortísimo con el muro del campo). El motivo, según ha podido saber SPORT, es que sufre una pequeña lesión muscular. El africano no acudió con su selección en el parón, pero sí pudimos verlo en la grada viendo el Barça Atlètic-Sant Andreu.

Sin convocar ante el Nàstic

A priori, no es un contratiempo que deba mantenerlo fuera por mucho tiempo, pero sí le impidió estar entre los convocados en un encuentro que terminó con victoria sobre la bocina de los de Pol Planas. Otro fichaje invernal, Àlex González, fue el artífice del triunfo con un gran gol en el 93'. El Barça sigue en la pelea por el liderato junto al Espanyol en la máxima división juvenil.

Veremos hasta cuándo está fuera el egipcio, pero al ser algo leve no descartemos que en una o dos semanas esté ya de regreso.