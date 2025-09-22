Lesión Fermín López: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça

La mala noticia en clave blaugrana del partido entre el Barça y el Getafe de este domingo fue, sin ninguna duda, la lesión de Fermín López. El futbolista formado en La Masia cayó tendido sobre el césped del Estadi Johan Cruyff en la última acción del partido con visibles gestos de dolor en la ingle de la pierna izquierda. Rápidamente, fue atendido por los servicios médicos del FC Barcelona y arropado por sus compañeros, quienes no celebraron la victoria con las ganas y el entusiasmo que la ocasión habría merecido.

Una lesión que, precisamente, llega en uno de los mejores momentos de Fermín como futbolista de la primera plantilla del conjunto catalán. En pleno estado de forma y con la confianza por las nubes, el de El Campillo deberá parar unas semanas para recuperarse. Una baja que acusa, todavía más, la medular de Hansi Flick, donde Gavi también está en la enfermería y este martes deberá se someterá a una revisión artroscópica de su rodilla derecha.

Tras acudir durante la mañana de este lunes a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí para someterse a las correspondientes pruebas médicas, según ha confirmado el FC Barcelona en un comunicado, Fermín López "presenta una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo".

El tiempo de baja será de tres semanas. Recordemos que durante estas dos semanas, el Barça disputaá cuatro partidos: jueves (21:30 horas) contra el Real Oviedo a domicilio y el domingo (18:30 horas) frente a la Real Sociedad en la capital catalana; mientras que en octubre recibirán el día 1 al Paris Saint-Germain (21:00 horas) y visitarán el Sánchez-Pizjuán el domingo para medirse al Sevilla (16:15 horas).

Posteriormente, tras el partido frente al Sevilla llegará el turno del segundo parón de selecciones de la temporada donde el andaluz también causará baja con España y no debería ser convocado por Luis de la Fuente para los duelos ante Georgia y Bulgaria, clasificatorios para el Mundial 2026. Por ello, su alta médica podría llegar para el encuentro contra el Girona, correspondiente a la 9ª jornada de LaLiga, agendado para el 18 de octubre (16:15 horas).