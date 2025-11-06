Lesión Eric Garcia: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça

La sangría de lesiones no cesa en can Barça y desde el club se temía lo peor con Eric Garcia, que se tuvo que retirar del terreno de juego en la recta final del partido de la Champions frente al Club Brujas (3-3). El defensa central catalán recibió un cabezazo involuntario de Vermant en la disputa de un balón por alto, ya en el tiempo de descuento, y sufrió el impacto en la nariz, provocándole una hemorragia nasal.

Tras recibir la atención de los médicos del primer equipo en la banda del terreno de juego del Jan Breydel Stadium, Eric fue sustituido por Pau Cubarsí. Ya finalizado el encuentro, antes de desplazarse a un hospital de Brujas en donde se sometió a una primera exploración, atendió a los micrófonos de Movistar + y él mismo anunció que "el golpe ha sido fuerte, creo que podría tener la nariz rota".

Después de esta primera exploración el jugador se desplazó con el resto de la expedición blaugrana de regreso a Barcelona y quedó a la espera de someterse a más pruebas este jueves para establecer exactamente el alcance de la lesión. El parte médico, no obstante, ha rebajado los niveles de preocupación del staff de Hansi Flick respecto al estado del central. El Barça ha facilitado el informe en el que se confirma el percance pero no se descarta que pueda seguir jugando.

"El jugador del primer equipo Eric Garcia presenta una fractura nasal. Se le colocará una máscara protectora y se valorará su evolución de cara a su participación en el próximo partido contra el Celta", apunta el club en su comunicado.

Así, pese a confirmase la rotura, al tratarse de una fractura nasal los servicios médicos optan por probar al de Martorell durante los entrenamientos restantes de esta semana con una máscara protectora para valorar su presencia el próximo domingo en Balaídos.

Si Flick finalmente no puede contar