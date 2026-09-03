Lesión Bisiwu: comunicado oficial del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá

Jesse Bisiwu se quedó con las ganas de demostrar su gran potencial en la final de la Copa Catalunya que disputó el Barça Atlètic ante el Sabadell en la Nova Creu Alta. Una dura entrada de Pipa lo dejó KO nada más empezar el choque y tuvo que ser sustituido de urgencia por Juliano Belletti.

Bisiwu se fue con señales alarmantes de dolor en su tobillo derecho que hicieron temer lo peor. Al final, SPORT ha podido saber que el belga no sufre ninguna lesión de importancia y que solo se trata de un golpe. Necesitará unos días de descanso al margen del grupo para recuperarse del fuerte impacto sufrido.

El FC Barcelona lo ha confirmado en un comunicado en el que indica que "las pruebas médicas realizadas esta mañana han confirmado que se trata únicamente de una contusión", añadiendo que "su reincorporación a los entrenamientos está previsto en un plazo breve".

Por tanto, un mal menor de lo que podía haber sido una lesión de mucha gravedad, si bien todo indica, siempre dependiendo de cómo se sienta el jugador, que le impedirá participar en el primer partido del filial, que se estrena este domingo ante el Náxara en el Johan Cruyff (19.00 h.) en la primera jornada de la Segunda Federación.

Bisiwu está a destinado a jugar con el segundo equipo, aunque a caballo en los entrenamientos con el primero, y su ausencia será notable. De todos modos, Juliano Belletti ha construido un bloque muy competitivo este verano, como se vio en Sabadell, compitiendo de tú a tú contra un conjunto de dos categorías superiores.

Rafael Yuste se interesó por el estado de Bisiwu nada más acabar el partido ante el Sabadell / Valentí Enrich / SPO

El duelo en la Nova Creu Alta no se decidió hasta la recta final con victoria arlequinada (1-2) y el propio técnico mostró su satisfacción al final del encuentro con el rendimiento de sus pupilos, si bien lamentó la lesión de Bisiwu.

El Barça Atlètic parte esta temporada con el objetivo de ascender de categoría después de que la temporada anterior se quedara a las puertas del 'play-off'. El club confío de nuevo en Juliano Belletti, cuyo trabajo está siendo reconocido, especialmente por cómo está haciendo evolucionar a los futbolistas para llegar al primer equipo.