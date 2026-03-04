Lesión Balde: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça

La noche en el Spotify Camp Nou fue doblemente amarga para el barcelonismo. El Barça se quedó a las puertas de una remontada histórica, o, al menos, de igualar una desventaja de cuatro goles, pero pese a la entrega tanto de jugadores como de una afición que estuvo de diez, no pudo ser. Al dolor de quedarse con la miel en los labios, se le ha sumado un diagnóstico médico que supone un golpe durísimo para Alejandro Balde.

El canterano azulgrana, que había entrado de imprevisto a los diez minutos de partido para intentar reajustar una defensa ya tocada por la lesión de Koundé, no pudo terminar el encuentro. En el minuto 71, tras un esfuerzo en banda, Balde sintió un pinchazo que le obligó a tirarse al suelo de inmediato. Sus lágrimas al abandonar el terreno de juego ya hacían presagiar lo peor, y los servicios médicos del club han ratificado esta mañana, mediante un comunicado oficial, los pronósticos.

Según informa el club, "Balde presenta una lesión en el bíceps femoral distal del muslo izquierdo. Las pruebas determinan que el tiempo del proceso de recuperación será de unas cuatro semanas". Este diagnóstico deja a Hansi Flick sin su principal puñal por la banda izquierda justo cuando la temporada entra en su fase más decisiva. La explosividad y el despliegue físico de Balde es una pieza angular en el sistema de presión alta del técnico alemán, que ahora se ve obligado a buscar soluciones de emergencia. El jugador de 22 años se perderá, seguro, la eliminatoria ante el Newcastle de Champions y los partidos de liga ante Athletic, Rayo y Sevilla. Una vez el equipo regrese del parón a principios de abril, y según evolucione en su recuperación, podría sumar alguna ausencia más ante el Atlético, o el derbi en casa.

Con Balde en la enfermería, el lateral izquierdo queda huérfano de su dueño natural. El técnico alemán tendrá que decidir ahora si devuelve de nuevo a Gerard Martín a su posición natural, o si recurre a la polivalencia de un Joao Cancelo que ya ha cumplido con nota en ese perfil, alternativas condicionadas por el vacío que también ha dejado Koundé en la otra banda, donde habrá que situar a otro perfil polivalente como el propio portugués, o Eric. Sea como sea, el Barça pierde a uno de sus jugadores más desequilibrantes en un momento crucial del calendario. Balde ya estuvo lesionado todo el mes de septiembre por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, justo cuando recién arrancaba la temporada. La situación se repite de nuevo, aunque parece que esta vez su regreso se prolongará algunas semanas más.