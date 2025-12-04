Refuerzo de lujo en el Betis para medirse al Barça

El Barça viajará a Sevilla este sábado para enfrentarse al Real Betis en La Cartuja. Los verdiblancos llegarán al duelo con la moral por las nubes tras superar al Sevilla en el derbi de la ciudad y avanzar de ronda en la Copa del Rey. Además, a todas las buenas sensaciones de los de Pellegrini se tendrá que sumar otra gran noticia para los andaluces.

Antony terminó con molestias el partido ante el Torrent de la Copa del Rey y era duda para enfrentarse al Barça. Tuvo que ser sustituido y se le aplicaron bolsas de hielo en su tobillo tras un mal gesto al caer en un salto. Pero finalmente, el brasileño ha remitido de sus molestias y todo apunta a que estará listo para enfrentarse a los de Hansi Flick, según han informado en el periodista andaluz Pepe Elías.

El brasileño es la gran estrella del Betis y ha resurgido desde su llegada a Sevilla. Tras pasarse varios años a la sombra en el Manchester United, en el Villamarín (y ahora en La Cartuja) ha encontrado su sitio y el mejor momento de su carrera.

Antony no ha entrenado este pasado jueves, al igual que los otros titulares de la Copa del Rey. Aunque en las últimas horas ha dejado de tener dolor en la zona y no debería tener problemas para estar disponible para el técnico chileno. El entrenamiento del viernes será la clave para terminar de decidir si estará al 100% para recibir al Barça.

Además, los andaluces también recuperarán a Sofyan Amrabat después de haberse perdido sus dos últimos encuentros de Liga tras un choque que lo terminó lesionando a él y a Isco.

No ha perdido nunca ante el Barça

Antony ya sabe lo que es sacar buenos resultados ante el Barça. De hecho, el brasileño no ha perdido en ninguno de los tres encuentros que ha jugado ante los culés. El Manchester United eliminó al equipo de Xavi Hernández en los dieciseisavos de la UEFA Europa League del 2023. No jugó la ida por lesión, pero en la vuelta su gol fue clave para decantar la balanza para los red devils.

El único encuentro que ha jugado vestido de verdiblanco contra los culés terminó con empate a uno, la temporada pasada en la jornada 30, cuando el Barça se estaba jugando el título de Liga con el Real Madrid.