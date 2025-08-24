Al Levante casi le sale el plan. De hecho, en la primera parte lo ejecutaron a la perfección y dieron un buen susto al campeón de Liga siendo unos recién ascendidos.

Julián Calero, el entrenador ‘granota’ dejó claro en rueda de prensa que sus jugadores sabían la manera de hacer daño a los azulgranas: “Me imaginaba tener bastantes ocasiones, por su forma de jugar sabíamos que podíamos hacerles daño”, explicó.

Parecía que los locales iban a dar la campanada cuando se marcharon al descanso ganando 2-0. Pero en la salida de los vestuarios el Barça le dio la vuelta tras algunos cambios de Flick.

“Les hemos dejado heridos, pero no heridos de muerte”, comentó el entrenador tras ver como se le escapaban tres puntos vitales.

A pesar de la derrota, el técnico madrileño se mostró feliz por el rendimiento de su equipo.

El Levante ha perdido dos puntos en el último minuto en los dos encuentros desde su vuelta a Primera.