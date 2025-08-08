L'Équipe se rinde ante el reinado de Barça y PSG

Este jueves 'France Football' desveló los 30 candidatos que optan por hacerse con el Balón de Oro en la gala del próximo 22 de septiembre en París. El PSG es el claro dominador en la categoría con hasta nueve jugadores nominados al premio. No obstante, como bien dijo Laporta hace unos días: "Barça y PSG ofrecieron el mejor fútbol del mundo", un hecho que 'L'Équipe' ha tenido en cuenta en su edición de este 8 de agosto.

En la portada, con el titular "PSG-Barcelona, el partido se llevará a cabo", presentan un montaje con los futbolistas seleccionados del club parisino: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Khvitcha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz y Vitinha. Asimismo, también aparecen las cuatro nominaciones azulgranas: Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Lewandowski.

La une du journal L'Équipe du vendredi 8 août pic.twitter.com/tITJ1HKt8X — L'Équipe (@lequipe) August 7, 2025

La comparativa es clara. Los equipos dirigidos por Luis Enrique y Hansi Flick, respectivamente, han sido los mejores durante esta última temporada. En el caso del PSG, el conjunto francés logró levantar el triplete: la Ligue 1, la Copa de Francia y la UEFA Champions League. Sin embargo, perdieron de forma sorprendente en la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea por 3 goles a 0.

Por otro lado, el Barça alzó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. En la competición europea, no obstante, cayeron en semifinales en la prórroga contra el Inter. A estos galardones, también se le tiene que sumar la Nations League a Nuno Mendes, João Neves y Vitinha que ganaron con Portugal tras vencer a España en la tanda de penaltis.

Los datos individuales

Como suele suceder, conseguir la Champions tiene mucho peso en estos premios, pero también lo tienen las cifras individuales y el impacto sobre el terreno de juego. Por eso mismo, dos de los máximos favoritos, tal y como lo muestra la portada de 'L'Équipe' situando a estos jugadores en un primer plano, son Lamine Yamal y Ousman Dembélé. Ambos atacantes han sido piezas imprescindibles para llevar a sus respectivos equipos a la consecución de los títulos.

En el caso de las competiciones nacionales, Dembélé, junto con Mason Greenwood, es el máximo goleador de la Ligue One con 21 tantos, mientras que Lewandowski es segundo en el ránking del pichichi de la Liga con 27, a cuatro Mbappé. En este sentido, Lamine es el máximo asistente del campeonato con 15 pases de gol.

Por otro lado, Raphinha y Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), han sido los máximos anotadores de la Champions con 13 goles cada uno. Además, el brasileño, con 9, es el jugador que más asistencias ha dado a lo largo de esta temporada en el torneo europeo.

Las otras categorías

En la gala del Balón de Oro, aparte del galardón al mejor jugador del mundo, se reparten otros premios en los que también optan jugadores de ambos conjuntos. En este caso, Luis Enrique y Hansi Flick están nominados al Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador), Désiré Doué, João Neves, Pau Cubarsí y Lamine Yamal al Trofeo Kopa (mejor joven), Donnarumma al Trofeo Yashin (mejor portero) y ambos conjuntos al Trofeo al Club del Año.

Además, pese a que hay bastante igualdad en el número de nominaciones en las categorías masculinas, en las femeninas sucede lo contrario. El Barcelona tiene a seis jugadoras seleccionadas que optan a convertirse en Balón de Oro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Clàudia Pina, Caroline Graham Hansen y Ewa Pajor, mientras que ninguna futbolista del PSG ha sido nominada.

Pasa lo mismo con el Trofeo Kopa, el Trofeo Yashin y al Trofeo al Club del Año, donde Vicky López, Cata Coll y el Barça, respectivamente, han sido elegidas y ninguna del PSG.