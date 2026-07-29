L'Equipe: ¡El Bournemouth rechaza dos ofertas del Barça por Kroupi!

El Barça ha estado sondeando estos últimos días la opción de Junior Kroupi como alternativa clara de mercado para reforzar la defensa tras el bloqueo que existe por Julián Álvarez. El club blaugrana no se va a rendir por el argentino por ahora, pero cree que el goleador francés es un perfil que podría ajustarse a lo que está buscando Hansi Flick para completar el ataque de su nuevo proyecto deportivo. 'L'Equipe' va más allá y apunta que el Barça ha realizado hasta dos ofertas en los últimos días en una ofensiva por el futbolista francés, pero que han sido rechazadas de plano por el Bournemouth, que desea mantener al jugador en sus filas, al menos, una temporada más.

Kroupi es un futbolista que gusta mucho a la dirección deportiva, aunque también creen que se trata de una operación arriesgada por la edad del jugador, tiene 20 años, y por el montante total de la operación. Pese a todo, el delantero tiene total predisposición de salir de la Premier para jugar en el Camp Nou y eso ayudaría a intentar forzar un acuerdo en el caso de que el Barça eligiera de forma definitiva su opción como refuerzo.

El club blaugrana tiene claro que la posición de '9' necesita reforzarse y también que el mercado está muy complicado a estas alturas. El Barça espera un último movimiento de Julián Álvarez forzando su salida, pero este no se ha producido y van pasando los días generando más incertidumbre en la planificación. El club blaugrana podría retirar la oferta presentada a Atlético de Madrid en los primeros días de agosto para centrarse en otras posibilidades si comprueban que el tema del colchonero no avanza.

En el caso de Kroupi las cosas son distintas. Es cierto que el Bournemouth, públicamente, está cerrando la puerta a su venta, pero en el Barça no tienen esa información y creen que se trata de una cuestión de precio. Están convencidos de que la operación se puede cerrar, pero no desean pagar más de lo que dice la tasación de un futbolista que apunta muy alto, pero que se debe valorar en su justa medida. Y, hoy por hoy, es la opción que encaja más tras Julián Álvarez.

Otro detalle importante es que el PSG no va a entrar finalmente en la puja por este futbolista. Eso lo tiene ya claro el entorno del propio Kroupi, que estaría por la labor de avanzar con el Barça. Los parisinos, tras el fiasco de Diomande, quieren un perfil distinto para la posición de '9' y su prioridad es Ferran Torres. Si finalmente saliera Barcola, que está negociando con el Liverpool, firmarían a uno o dos bandas. Akilouche, del Mónaco, es uno de ellos.

El Barça no va a ir más allá a la espera del desenlace final por Julián Álvarez. Han hecho los esfuerzos que se les ha pedido y todo está manos de la presión que ejerza el futbolista y de la posibilidad de diálogo con los colchoneros. El tema sigue abierto, pero no esperarán eternamente. Y comienza un periodo en el mercado en el que deben tomarse decisiones contundentes para acabar cerrando las plantillas.