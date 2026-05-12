Leo Messi vuelve a estar presente en Barcelona: compra unas galerías abandonadas por 11,5 millones de euros

Leo Messi sigue sembrando el camino para su regreso a Catalunya. El argentino afronta la recta final de su trayectoria en el Inter de Miami, club en el que tiene contrato hasta diciembre de 2028. Una vez termine su carrera en el fútbol, regresará a Castelldefels, su municipio del Baix Llobregat en el que ha pasado la mayor parte de su etapa en Can Barça.

Un regreso que ya se empieza a preparar. Una muestra son las inversiones que el argentino está ejecutando en las últimas semanas. Primero, la compra de máquinas para su gimnasio, para perfeccionar su zona de entrenamiento. Después, la adquisición del Cornellá de fútbol, uno de los mejores clubs formativos en el fútbol catalán.

Una inversión estratégica

La compra del club que reside justo al lado del RCDE Stadium, de la quinta categoría, se produjo por motivos estratégicos y por la motivación de tener en propiedad a un equipo en el área metropolitana, y además de fútbol. Un proyecto motivador para Leo, con el objetivo de seguir ligado al mundo del fútbol.

Un mes después, según informa La Vanguardia, Leo Messi ha adquirido las galerías Wagner, que están al lado del Turó Park de Barcelona. Según ha confirmado el vendedor de esta posesión, el private office de Alejandro Alcaraz, Santomera Bay, la compra se ha llevado a cabo a través de la socimi Edificio Rostower, propiedad del argentino. También controla la cadena hotelera Mim Hotels, gestionada per Meliá y restaurants Seguidor, del chef Nandu Jubany.

La instalación del Turó Park dejará atrás 30 años de olvido / Sport

Reforma integral para 2027

La compra se ha ejecutado por un valor de 11,5 millones de euros, con el objetivo de reformar las instalaciones y alquilarlas como un complejo de oficinas. Las Wagner eran un icónico espacio comercial de Barcelona. Se inauguraron el 15 de noviembre de 1985 como un concepto de 'tienda intermedia' entre el comercio tradicional y los grandes centros. Cerraron definitivamente en 1993 debido a desavenencias entre sus numerosos propietarios.

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Messi está tramitando la licencia municipal y estarán operativas en un año. El proyecto, según informa Rac1, estará liderado por Jordi Artigas, del grupo OUA y Alejandro Fernández, de EstudioFaas, extrabajadores del Mim Hotels.