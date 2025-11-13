Leo Messi se reencuentra con Eder Sarabia

Leo Messi y Eder Sarabia coincidieron en una etapa convulsa en el FC Barcelona, cuando el actual técnico del Elche era segundo entrenador del Barça de Quique Setién y el argentino era el capitán del equipo.

De aquellos seis meses se han comentado muchas cosas de la relación de los pesos pesados del vestuario con el exentrenador del Andorra, sin embargo, cinco años más tarde, ambos protagonistas se han hecho una foto que disipa cualquier duda.

Leo Messi con Sarabia en el Martínez Valero / Marc Gómez / Redes Elche

La gestión de Sarabia en la etapa Setién

Tras la destitución de Ernesto Valverde al caer en la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, Quique Setién y Eder Sarabia aterrizaron en Can Barça, y desde el principio se vio que la historia estaba destinada a no terminar bien. La relación entre las 'vacas sagradas' de aquella plantilla y el cuerpo técnico no era la adecuada, y algunos desplantes son recordados por todos los culers. En múltiples ocasiones se comentó la poca simpatía que sentían los jugadores por el entonces segundo dirigente del cuerpo técnico, debido a su dureza y manera de hablar, pero si un día todo se vino todo abajo fue en Balaídos.

El Barça llegaba al estadio celtista en LaLiga de la pandemia en plena persecución del Real Madrid, tras haber perdido el liderato en el Sánchez Pizjuán, cuando, con 1-2 en el marcador, llegó la pausa de hidratación. Los jugadores sobre el césped, lejos de escuchar las direcciones de su técnico o de Eder Sarabia, decidieron hacer un corrillo alrededor de su capitán, lo cual demostraba el poco peso del cuerpo técnico.

Lionel Messi con Eder Sarabia en su etapa en el Barça / Marc Gómez / Movistar

"Si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta", habría dicho Quique Setién al finalizar el partido (que Iago Aspas empató en el 88) a Leo Messi, después de recriminar la actitud en los minutos finales. Años después, el propio Eder Sarabia reconoció que “la química con Messi no fue la deseada”, mientras que Setién admitió también los problemas con la estrella: “Leo es difícil de gestionar. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos ¡Y quién soy yo para cambiarlo! Si allí lo han aceptado durante años como es y no lo han cambiado”.

No hay herida que el tiempo no cure

Ahora, un lustro más tarde, el entrenador del Elche aprovechó el hecho de que la Selección Argentina esté utilizando las instalaciones de su equipo, de cara a preparar el amistoso ante Angola, para saludar de manera afectuosa al mejor jugador de la historia, el cual le devolvió el saludo de la misma forma, tal y como ha compartido el conjunto ilicitano en redes sociales.

De este modo, queda demostrado una vez más que 'lo que pasa en el campo, se queda en el campo', ya que, pese a sus diferencias, el crack argentino y el dirigente español parecen guardar cierto cariño el uno hacia el otro.