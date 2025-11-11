Leo Messi: "Fue rarísimo lo de Jordi Alba, no lo esperábamos"

Durante la amplia conversación que Leo Messi tuvo con los enviados especiales de SPORT a Miami, el genio de Rosario abordó muchos asuntos. También la de la marcha y retirada de dos de sus mejores amigos y socios, Sergio Busquets y Jordi Alba, con los que ha compartido cientos de partidos en el FC Barcelona y en el Inter Miami. "Rarísimo", contestó cuando le preguntaron por la marcha de dos 'socios' con los que llegó a Florida en 2023.

Junto a Luis Suárez, los cuatro han generado para el Inter Miami un equipo y un vestuario con mucho sabor a Barcelona y al Barça en pleno Miami, y por eso Leo no duda en admitir que va a echar muy en falta a Sergio y a Jordi mientras prolonga su etapa en la MSL.

"La verdad que fue muy raro sobre todo la situación de Jordi (Alba) porque no lo esperábamos. Con Busi, por ahí, lo veníamos hablando más y él ya lo venía analizando y diciendo", explica Leo. "Pero Jordi fue de un día para otro, no lo esperábamos".

Messi rememora el momento en el que Alba les anunció que había tomado una decisión definitiva sobre su futuro. "Nos agarró un día en el vestuario y nos dijo que lo iba a comunicar, que se retiraba sin previo haberlo hablado o comentado antes. Fue de un día para el otro para nosotros y fue más sorprendente".

Después de tantos partidos, tantas asistencias y tanta complicidad dentro y fuera de los terrenos de juego, el capitán de Argentina no tiene dudas: "Pero sí, es una lástima porque más allá de lo que disfrutamos dentro de la cancha, también somos amigos. Empezamos este desafío de venir a Miami de inicio juntos. Bueno, también ven que cada vez queda menos y se va acercando el momento de todo", vislumbra Leo.

Y concluye Messi sobre el adiós de Jordi Alba: "También, porque somos de la misma generación, hicimos toda la carrera juntos y el poder haber compartido los últimos años juntos también fue muy lindo".