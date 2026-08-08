Leo Messi se queda sin ángel de la guarda

Jorge Messi desempeñó un papel decisivo en una de las historias más extraordinarias que ha dado el fútbol. Mucho antes de convertirse en representante de su hijo, era encargado en una empresa de Rosario y se levantaba de madrugada para trabajar y sacar adelante a su familia.

Leo nunca olvidó aquella imagen.

“Se levantaba a las cuatro todos los días. Le extrañaba porque esperaba que llegara para abrazarle y estar con él. Se la pasaba trabajando”, recordó Messi años después al hablar de su infancia.

En el año 2000 llegó la decisión que cambiaría para siempre sus vidas. Lionel tenía 13 años cuando apareció la posibilidad de viajar a Barcelona para intentar abrirse camino en el fútbol europeo. Jorge cruzó el Atlántico junto a su hijo desde Rosario en busca de una oportunidad que en Argentina parecía cada vez más difícil.

El cambio

La familia no podía asumir por sí sola el coste del tratamiento con hormona de crecimiento que necesitaba Leo y sus padres se implicaron al máximo en las conversaciones para encontrar una solución que permitiera al niño continuar su desarrollo y perseguir su sueño en Barcelona.

Pero aquella oportunidad exigía un sacrificio enorme.

Cuando llegó el momento de decidir, Jorge quiso saber qué quería hacer su hijo: regresar a Rosario o quedarse en Barcelona. Leo eligió quedarse. Y su padre se quedó con él.

La familia quedó temporalmente dividida. Celia, su esposa, regresó a Rosario junto a parte de sus hijos después de no adaptarse a Barcelona, mientras Jorge permaneció al lado de Leo. Más adelante también llegaría Rodrigo.

Aquellos primeros años explican mejor que cualquier contrato posterior cuál fue la verdadera función de Jorge Messi en la carrera de su hijo: protegerlo.

El escudo

Tuvo que aprender desde cero cómo funcionaba un negocio que desconocía. Pasó de ser encargado en una empresa de Rosario a negociar con clubes, abogados, patrocinadores y algunas de las mayores compañías del mundo. Se equivocó, acertó y también sufrió decepciones por el camino, pero acabó convirtiéndose en el hombre que gestionaba los intereses del futbolista más importante de su generación.

Mientras Leo se ocupaba de jugar, Jorge intentaba controlar todo aquello que sucedía alrededor.

Fue representante, consejero y escudo.

Leo, con la camiseta del Barcelona y su familia / familia Messi

Pero nunca dejó de comportarse como padre.

Le reprendía cuando consideraba que debía hacerlo. Le protegía cuando aparecían los problemas. También intentó empujarle fuera de aquel caparazón de niño tímido que había llegado desde Rosario. Y, cuando Leo maduró, formó su propia familia junto a Antonela Roccuzzo y empezó a tomar plenamente las riendas de su vida, Jorge entendió que también debía aprender a hacerse a un lado.

La primera fotografía de Leo en Barcelona se la hizo Jorge / Jorge Messi

Dejó que volara solo. No desapareció. Sencillamente cambió su manera de estar.

Primero había caminado delante de él. Después, a su lado. Y finalmente empezó a seguirle desde la distancia, convertido en una especie de ángel de la guarda cuya presencia no siempre se veía pero que continuaba allí.

El dolor que Messi llevó al Mundial

Los últimos meses volvieron a demostrar hasta qué punto aquel vínculo seguía siendo profundo.

El diario argentino Olé reveló durante el Mundial que Jorge Messi atravesaba graves problemas de salud. Aquella situación acompañó a Leo durante todo el torneo y permitió entender algunas de las imágenes más emotivas que dejó el argentino.

Las lágrimas de Messi después de marcar su primer gol ante Argelia fueron una primera señal de todo lo que llevaba dentro. Volvió a emocionarse ante Egipto y también frente a Inglaterra. Detrás de aquel futbolista que trataba de llevar a Argentina hasta lo más alto estaba también un hijo pendiente constantemente de la salud de su padre.

Después de la final contra España, el llanto volvió a apoderarse de Messi.

No era únicamente lo que había sucedido sobre el césped.

Uno de los motivos de aquella emoción era la necesidad de viajar cuanto antes a Rosario para estar junto a Jorge. Después de tantos años en los que su padre había detenido su propia vida para acompañarlo, ahora era Leo quien necesitaba regresar a casa para estar a su lado.

La familia Messi / familia Messi

Había algo circular en aquella historia.

Décadas antes, Jorge había cruzado el Atlántico con un niño de 13 años para que pudiera perseguir un sueño. Había dejado atrás su casa, parte de su familia y la vida que conocía para permanecer junto a él en Barcelona.

Ahora era aquel niño, convertido en una leyenda del fútbol, quien cruzaba de nuevo el mundo para regresar junto a su padre.

Detrás de una de las carreras más extraordinarias que ha conocido el deporte hubo siempre un hombre que intentó que Leo pudiera dedicarse únicamente a jugar al fútbol. Jorge se ocupó del resto. De los contratos, de las negociaciones, de los problemas y, muchas veces, también de las preocupaciones.

Las de su hijo terminaban siendo las suyas. Incluso llegó a somatizar algunas de las dificultades que rodeaban a Leo.

Por eso su legado no puede medirse solamente en los acuerdos que negoció o en el imperio que ayudó a construir alrededor del apellido Messi.

Está también en aquel encargado de una empresa de Rosario que se levantaba a las cuatro de la mañana. En el padre que tomó un avión con un niño al que apenas conocía nadie fuera de Argentina. En el hombre que aceptó separarse de su mujer y de parte de su familia para quedarse junto a su hijo en Barcelona. En quien aprendió un negocio desconocido para protegerlo. Y también en quien supo entender, años después, que proteger significaba dejarle caminar solo.

Jorge Messi fue durante toda la vida la sombra de Leo.

Una sombra larga, discreta y protectora. El hombre que estuvo detrás mientras su hijo conquistaba el mundo.

Y todos los que le conocimos, los que lo disfrutamos, los que a veces lo sufrimos por defender a su hijo a capa y espada, los que le apreciábamos y le queríamos, solo podemos darle las gracias por ser cómo era. Y darle el pésame a la familia.