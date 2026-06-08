Leo Messi, Lamine Yamal y 15 cracks más: la cantera del Barça es un fenómeno Mundial

El FC Barcelona será protagonista en un Mundial 2026 con color azulgrana se mire como se mire. Y La Masia sacará músculo, pues hasta 17 futbolistas que estarán presentes en la cita de Estados Unidos, Canadá y México han pasado en algún momento de su trayectoria futbolística por el fútbol base del Barça o por el filial. Cifras inigualables para el resto de clubes. Leo Messi y Lamine Yamal son los que llevan la voz cantante, les separan 20 años pero les une haberse formado en la cantera blaugrana. Y hay muchos más que detallamos en SPORT. Con un 'bonus track'... el de Nahuel Molina.

Leo Messi y Lamine Yamal, como otros muchos jugadores del Mundial, tienen La Masia en común / EFE/AFP

MESSI ES INCOMBUSTIBLE...

Argentina defiende el título Mundial con el mismo '10' que llevó a la gloria a la albiceleste. Leo Messi es el mejor jugador de todos los tiempos por su privilegiada zurda, por su fútbol, pero también por su constancia. Y por los valores que aprendió cuando llegó a los 13 años a La Masia procedente de su Rosario natal y que le han valido múltiples reconocimientos. El último de ellos, muy importante y prestigioso: el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

...Y LAMINE YAMAL, SU HEREDERO

Un Mundial en el que coincidirán por primera vez Leo Messi y Lamine Yamal... y quién sabe si se verán las caras en un partido que a buen seguro concentraría la atención Mundial. El argentino, sin saberlo pero como si fuera una premonición, 'bendijo' en su día a un 'bebé' Lamine Yamal. El de Rocafonda pisó por primera vez La Masia cuando solo tenía 7 años y a su adolescente edad, ha batido todos los récords habidos y por haber. Lamine Yamal s la gran esperanza de la Roja para colgarse la segunda estrella en el pecho.

EL RESTO DE CANTERANOS DEL BARÇA EN LA ROJA

Además de Lamine Yamal, la selección española está repleta de futbolistas que han pasado por el fútbol base del Barça. Algunos, desde lo más abajo del todo hasta ir subiendo todos los peldaños, como Eric Garcia. Otros que salieron con valentía y volvieron para ser mejores, como Dani Olmo. Otros que quién sabe si también seguirán este camino, como Marc Cucurella y su deseo de volver a vestir de azulgrana. Y en menor término, Alejandro Grimaldo, que también ha sonado más de una vez en la órbita barcelonista.

Pau Cubarsí y Gavi son otros dos claros ejemplos de futbolistas formados en La Masia que han llegado a lo más alto y que, pese a su juventud, les espera un papel protagonista en este Mundial con la Roja.

Lamine Yamal, determinante con la Selección / Perform

Desde los 11 hasta los 14 años estuvo el velocísimo Víctor Muñoz en el fútbol base del Barça, procedente del San Gabriel. Luego, se fue a la Damm y acabó recalando en el Real Madrid, ya con 18 años el actual futbolista de Osasuna. El barcelonés es una de las grandes sorpresas en la lista definitiva de convocados de Luis de la Fuente.

Los 17 jugadores que pasaron por la cantera del Barça y jugarán el Mundial 2026, más el caso especial de Nahuel Molina / Infografía: MARC CREUS

DE JAPÓN A COREA DEL SUR, PASANDO POR MARRUECOS Y PARAGUAY

Las selecciones asiáticas tendrán a dos futbolistas que han pasado por la cantera azulgrana. El japonés Take Kubo participó con ocho años en un campus del Barça, fue el MVP y con diez, se incorporó al alevín barcelonista. La temporada 2012/2013, llegó a marcar 74 goles en 30 partidos. Luego llegó la sanción de la FIFA y tuvo que regresar a su país para ya no volver a vestir de azulgrana. Fichó por el Real Madrid, pero a la hora de la verdad, ni un solo partido con los blancos y de cesión a cesión hasta encontrar su sitio en la Real Sociedad.

Paik Seung-ho, con el juvenil del Barça / VALENTI ENRICH

Precisamente, Barça y Real Madrid se disputaron al surcoreano Paik Seung-ho en 2009, pero Albert Puig se lo llevó para La Masia. La dura sanción del organismo europeo también le afectó y como Kubo, tuvo que salir. En su caso, al Girona. Actualmente, el centrocampista milita en el Birmingham City, de la Championship.

También hay representación de la cantera azulgrana en el continente africano, concretamente en Marruecos con Chadi Riad y Ez Abde. El central nacido en Palma de Mallorca llegó a La Masia en edad juvenil y tuvo un paso como cedido por el Sabadell. El ahora futbolista del Crystal Palace llegó a debutar con el primer equipo del Barça. Un partido y 1 minuto ante Osasuna que siempre recordará.

Y en Sudamérica, Antonio Sanabria llegó al Barça con 13 años procedente de su Paraguay natal y cinco años después, la Roma le fichó por 4,5 millones de euros. A sus 30 años, y tras haber pasado por varios equipos en España y en Italia, 'Tonny' es una de las referencias ofensivas de la selección de Paraguay.

ARAUJO Y ABDE, DIRECTOS AL BARÇA ATLÈTIC

No pasaron por los escalafones del fútbol base del Barça pero sí llegaron directamente al Barça Atlètic los uruguayos Ronald Araujo, el actual capitán azulgrana y pieza fundamental en la defensa celeste, y Santi Bueno, actualmente en el Wolverhampton. También el marroquí Ez Abde, por quien el Barça todavía conserva derechos económicos en caso de una futura venta del Betis.

Entre los años 2006 y 2008 Marcus Thuam jugó en la FCB Escola / FCB

LOS CASOS DE MARCUS THURAM Y NAHUEL MOLINA

Marcus Thuram llegó a jugar en la Escola del FC Barcelona cuando su padre, Lilian, jugaba en el primer equipo barcelonista, de 2006 a 2008. El delantero francés vistió de esta manera de azulgrana de pequeño, así como el colchonero Nahuel Molina, aunque en el caso del argentino, fue con una escuela barcelonista que captaba talento joven en su país, el Barça Juniors Luján. El talento no tiene fronteras.