Leo Messi, jugador de la historia del FC Barcelona más querido por la afición

Leo Messi es el jugador más querido de la historia del FC Barcelona, según el resultado de una encuesta realizada por sport.es. El jugador argentino, que dejó huella en la entidad azulgrana durante las casi dos décadas, pasa por delante en el cariño de los seguidores azulgranas a otras referencias que también fueron importantes durante los más de 125 años de historia.

Leo Messi dejó la entidad hace cuatro temporadas después de que Joan Laporta le usara durante la campaña electoral. Después de dos años en el PSG, donde él mismo admitió que no fue feliz, fichó por el Inter de Miami. En Florida, a sus 37 años, está viviendo una nueva juventud al lograr que el equipo, uno de los peores de la MLS, está ahora en posición para ganar el título de campeón. Arropado con ex jugadores del FC Barcelona, Messi está a un paso de renovar y a la espera de decidir si disputa el Mundial.

Imagen del resultado de la encuesta / Albert Masnou

Todo esto lejos del Barcelona donde se convirtió durante muchos años como el mejor jugador del año hasta ser elevado a los tronos del mejor jugador de la historia del fútbol. Por los recuerdos que dejó, por lo mucho que marcó a los aficionados, Leo es hoy dios para el Barcelona. Una opinión que contrasta con la de Joan Laporta, presidente de la entidad, que puso por delante a Johan Cruyff. El holandés volador, en esta encuesta online, es solo el tercer clasificado por detrás del propio Leo Messi (con un 46% de los votos) y Carles Puyol (19%). Cruyff es el tercer clasificado con el mismo margen de votaciones que Ronaldinho (9%), otro jugador que durante unos años fue clave en el resurgir del club azulgrana. Ambos, Cruyff y Ronaldinho marcaron un antes y un después pero, pese a todo, están lejos del significado que supuso el paso de Leo Messi.

Carles Puyol, el gran capitán de los mejores años de la historia de la entidad, tiene también robado el corazón de los aficionados azulgranas.

En esta votación sobresale especialmente el valor de Andrés Iniesta cuando se separa la encuesta entre hombres y mujeres. Leo Messi (con un 43%) es el número 1 siempre, pero cuando cogen la palabra las mujeres es Andrés Iniesta (35%) quien se lleva el segundo puesto de la clasificación.