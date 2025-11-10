Leo Messi explicará, en exclusiva para SPORT, los motivos de su vuelta al Spotify Camp Nou

Justo el día después de que Leo Messi colgara en sus redes sociales imágenes suyas dentro del Camp Nou y con un mensaje directo a su voluntad de regresar algún día al FC Barcelona, los lectores de SPORT tendrán la oportunidad de conocer por boca del propio argentino los motivos que le han llevado a efectuar esta incursión.

En una charla en exclusiva mundial con el periodista de SPORT, Albert Masnou, Leo Messi desvelará las razones por las que tenía tantas ganas de regresar a la Ciudad Condal después de cuatro años sin pisar la ciudad y entrar en el estadio en el que tanto disfrutó durante 16 años como jugador del primer equipo. Lo explica en exclusiva para SPORT desde Miami.

Llegó solo con 13 años y se fue dos décadas después por la puerta de atrás, después de que Joan Laporta prometiera en campaña electoral su renovación y echarle de la entidad el mismo día en el que estaba anunciada la firma de su nuevo contrato. Desde entonces, Messi ha tenido un camino lejos del Camp Nou. Primero en París y ahora en Miami, donde acaba de renovar su contrato por tres temporadas.

Los lectores de SPORT podrán disfrutar el martes por la mañana de esta charla con Masnou en la que el jugador explica sus anhelos, sus sueños, sus deseos de futuro y sus experiencias del pasado. Se trata de una larga conversación en la que el jugador deja fluir sus sentimientos, siempre vinculados a la entidad azulgrana.

A partir del martes por la mañana estará la entrevista publicada en la Web de SPORT (Sport.es), al mismo tiempo aparecerá nuestras redes sociales y el canal de youtube. En papel saldrá publicada en la edición del miércoles.