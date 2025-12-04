Leo Messi lo tiene claro: "Para mí, es el mejor de todos"

Lionel Andrés Messi Cuccittini, el mejor jugador de la historia del fútbol, ha tenido una carrera extraordinaria plagada de títulos y reconocimientos individuales. Ahora, a la edad de 38 años y a la espera de disputar la final de la MLS este fin de semana, realiza algunas entrevistas tanto para recordar lo vivido en el pasado como para soñar con el futuro.

Es el caso de su charla en 'SportsCenter' para 'ESPN', donde habló de Pep Guardiola en la etapa del mejor Barça de la historia, así como explicó el momento de la Selección de Argentina, sus posibilidades en el Mundial de 2026 y sí tiene pensado disputarlo.

Messi, durante una entrevista / Anissa Dimilta

"Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente"

Preguntado por como conoció al actual técnico del Manchester City, el astro argentino admitió que "me lo había cruzado una vez nomás, lo había saludado pero no lo conocía, no tenía relación", haciendo referencia a antes de que el de Santpedor se hiciera cargo del primer equipo del Barça. Una vez el catalán fue promocionado como entrenador del equipo que llevaría a ganar un sextete, Messi conoció a Pep, y el ocho veces ganador del Balón de Oro expuso como le marcó esa etapa, en la que para muchos es la mejor época de la historia del club: "Yo siempre lo digo, para mí es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos".

Es lógico que el campeón del mundo recuerde con tanto cariño esos momentos, pues bajo la dirección de Guardiola se convirtió en el emblema de un conjunto histórico, ganó dos Champions League, tres Ligas, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y los dos primeros Mundiales de Clubes de la institución, además de provocar que el rosarino ganara sus primeros cuatro Balones de Oro de manera consecutiva, entre muchos otros reconocimientos.

Messi con el Balón de Oro / SPORT

Argentina, candidata al bicampeonato del mundo

Quedan poco más de seis meses para el inicio de la máxima competición del mundo del fútbol, el Mundial, y como vigente campeona la albiceleste buscará revalidar el título. Sobre sus posibilidades fue preguntado el capitán del combinado nacional: "Este grupo lo va a volver a intentar, va a dejar todo y va a pelear. Después por pequeños detalles puedes quedar afuera. Cualquier selección te puede complicar y quedas afuera, pega una en el palo y te vas, puedes perder en los penales". Consciente de lo complicado que es ganar la competición, puso énfasis en la 'suerte' que hace falta para ser campeón: "Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, te puede dejar afuera. La pelota puede pegar en el palo y salir o meterse, podés perder en los penales. En la última tuvimos la suerte que, si bien fuimos superiores en el partido tanto ante Países Bajos como con Francia, tuvimos que ir a los penales y ahí tuvimos a la bestia del 'Dibu' que nos hizo ganar".

Messi con el Mundial / Martin Meissner

Incluso, se atrevió a dar una lista de candidatas, "hay selecciones que son muy buenas, como España, Francia otra vez, Inglaterra, Brasil, que también hace un tiempo no son campeones y quieren ser campeones, Alemania...", enumeró Leo.

Finalmente, y para desgracia de todos los amantes del fútbol, no definió si da por garantizada su presencia en Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano, aunque si dejó claro que su intención es llegar: "Ojalá pueda estar. Ya lo dije que me encantaría estar".