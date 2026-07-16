Cuando Leo Messi bendijo a Lamine Yamal: "Me recuerda a mí de joven. Para mí es el mejor"

La Copa del Mundo de 2026 ha reservado un desenlace que nadie hubiera imaginado hace apenas unos años: España y Argentina disputarán la final con Lamine Yamal y Lionel Messi frente a frente por primera vez.

El choque no solo define un campeón, sino que simboliza el relevo generacional más impactante que ha vivido el fútbol contemporáneo. El veterano argentino, en los últimos compases de su carrera, se medirá al joven catalán que ha irrumpido con una fuerza descomunal en el panorama mundial.

Messi, el legado irrepetible del Barça

Messi, el mejor jugador de la historia del Barça y del fútbol, marcó la época contemporánea de este deporte. Mantenerse en el trono durante quince años es algo que parece irrepetible; cuesta imaginar que volvamos a ver a alguien tomando el relevo del mejor del mundo a un nivel tan acaparador, insultante y regular. Su impacto en el club azulgrana trascendió los títulos: redefinió la identidad del juego, elevó la exigencia y convirtió al Barça en un fenómeno global.

Aunque su carrera continúa en Miami, su figura sigue siendo referencia absoluta. Y ahora, en la antesala de una final mundialista, su sombra vuelve a proyectarse sobre el Barça gracias a un heredero inesperado.

Lamine Yamal, el relevo que nadie vio venir

Por caprichos del destino, la Masia quiso que, más pronto de lo que cualquiera esperaba, emergiera un chico que, a pasos agigantados, ha protagonizado una de las irrupciones más bestias que se recuerdan.

Lamine Yamal tiene 19 años y no solo está a punto de empezar ya su cuarta temporada con el primer equipo, sino que es la estrella absoluta. Con sus títulos, su segundo puesto en el Balón de Oro y el hecho de haber sido considerado ya el mejor del mundo a esta edad, lo destinan a marcar una época, otra vez, en el FC Barcelona.

Su fútbol, descarado y maduro, ha devuelto al club la sensación de que el futuro vuelve a estar asegurado. Y, aunque las comparaciones son odiosas, su estatus no deja lugar a dudas: Lamine es el nuevo líder de una generación que ha devuelto la ilusión.

Dos caminos que se cruzan en la cima

La Finalissima que pudo haberlos enfrentado hace unos meses quedó truncada por los conflictos bélicos. Ahora, con el argentino viviendo sus últimos años con tranquilidad en Miami y el de Rocafonda liderando un proyecto ilusionante, ambos transitan etapas diferentes. Pero, en el fondo, son un espejo.

En un acto reciente con Adidas, Messi fue preguntado por el jugador de la nueva generación que más le recordaba a él en sus inicios. Su respuesta fue una bendición: "Me recuerda a mí de joven. Para mí es el mejor". Unas palabras que van a misa. Aunque ya había elogiado a Lamine en el pasado, esta confesión sobre con quién se identifica al recordar su juventud es la cima para cualquier futbolista. Lamine no necesita la aprobación de nadie más: el reconocimiento de Messi es una frontera que muy pocos cruzan.

El 19 de julio, en Nueva York, el fútbol vivirá un acontecimiento irrepetible: Messi contra Lamine, Argentina contra España, el pasado contra el futuro. El duelo que parecía imposible será realidad. Y, gane quien gane, el Barça ya ha salido victorioso: su historia, una vez más, se escribe entre dos genios que han cambiado este deporte para siempre.