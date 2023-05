Leo Messi, en Arabia Saudita... de turismo

El futbolista argentino se desplazó hasta el país árabe junto a su familia El ministro de Turismo le dio la bienvenida y compartió varias imágenes en Twitter

Leo Messi ha aprovechado los días libres que el técnico del PSG, Christophe Galtier, ha dado a la plantilla tras la derrota ante el Lorient para realizar una visita turística a Arabia Saudita. El futbolista argentino, cuyo futuro de cara a la próxima temporada aún no ha decidido, ha viajado acompañado de su esposa y sus hijos.

El viaje al país árabe llega en un momento en el que las especulaciones alrededor del '10' se multiplican día tras día. De hecho, una de las opciones que tiene encima de la mesa para continuar con su carrera profesional le ha llegado del Arabia Saudita, que habría ofrecido al jugador 400 millones de euros para unirse a su liga.

Pese a ello, la visita de Messi nada tiene que ver con su futuro como futbolista, sino que está enmarcada en su papel como embajador internacional del país. El ministro de Turismo, Ahmed Al Khateeb, ha compartido en Twitter imágenes del argentino junto a su familia acompañadas de un cariñoso mensaje: "Me complace dar la bienvenida al embajador de Turismo de Arabia Saudita, Lionel Messi, y a su familia en sus segundas vacaciones en Arabia Saudita. Estamos felices de compartir nuestra auténtica bienvenida saudita con todos ustedes".

