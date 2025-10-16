Leo Messi se acuerda del Barça en el aniversario de su debut

21 años han pasado del debut oficial de Leo Messi con la camiseta del FC Barcelona. 21 años de los primeros minutos del mejor jugador de la historia sobre un terreno de juego, precisamente en el Estadi Olímpic de Montjuïc ante el Espanyol. Muchos aficionados del Barça que llevan camisetas azulgranas con su nombre a la espalda ni habían nacido ese 16 de octubre del 2004, pero el recuerdo de Messi sigue muy presente en la ciudad condal.

A pesar de estar a miles de kilómetros de Barcelona y de llevar ya cuatro años lejos del Camp Nou, el argentino se sigue acordando de su FC Barcelona y, para recordar el día de su debut, subió una bonita fotografía de ese día a sus redes sociales.

Con el '30' a la espalda y con cara de niño, Messi entró por Deco en Montjuïc. Jugó solo ocho minutos, pero esos primeros momentos pasarían a formar parte de la historia del fútbol. En las dos fotografías que subió el argentino, se le ve preparado para ingresar al campo y otra de espaldas luciendo el primero de sus tres dorsales en Barcelona. Tras el '30', Messi se enfundó la '19' y, posteriormente, con la marcha de Ronaldinho, dejó el '10' a la altura de muy pocos.

Además de la publicación, el jugador subió una 'storie' a Instagram con la fotografía del debut etiquetando al FC Barcelona y con una frase del paso del tiempo: "21 años ya... increíble".

La MLS y el Mundial, los grandes objetivos

De ese día hace ya mucho y el '10' tiene la mejor carrera de la historia a sus espaldas. Pero a pesar de llevar muchos años en activo, el argentino sigue teniendo hambre y muchos retos por delante. Con el Inter Miami se ha clasificado para los play-offs de la MLS y buscará ganar el título en los últimos encuentros de Sergio Busquets y Jordi Alba como profesionales. Después, el gran objetivo será el Mundial y revalidar el título conseguido en Catar.

Jordi Alba, Leo Messi y Luis Suárez en el último partido con el Inter Miami / Inter Miami

Lo cierto es que Messi termina contrato este mes de diciembre (mes en el que termina la MLS), pero lo más seguro es que renueve su compromiso con el conjunto estadounidense para llegar de la mejor forma posible al Mundial del 2026. Allí capitaneará a su selección y buscará cerrar su grandísima carrera con otra estrella en el pecho de la albiceleste.

El esperado homenaje en el Camp Nou

En cuanto a su futuro, en el FC Barcelona hay consenso en que se le debe hacer un homenaje, el gran homenaje que no se le pudo hacer por la pandemia en el momento de su dolorosa salida del club. El pasado domingo, Jan Laporta habló sobre esto en el programa 'Bestial': "Con Messi hemos tenido muy buena relación; cuando no renovamos el contrato, se estropeó y después más o menos la hemos recuperado un poco. Lo que esperamos es que se le pueda hacer el gran homenaje que se merece".

La foto con la que Leo Messi felicitó al Barça por sus 125 años, con beso al escudo / Leo Messi

Veintiún años después de aquella fría tarde en Montjuïc, el recuerdo de Lionel Messi sigue siendo una llama encendida en el corazón de la afición azulgrana. Aquel chico tímido que debutó con el ‘30’ a la espalda acabó convirtiéndose en el símbolo de una era irrepetible. Su magia aún se respira en el Camp Nou, en las calles de la ciudad, en cada camiseta con su nombre y en la memoria de millones. Y aunque el tiempo pase, el vínculo entre Messi y el Barça es eterno: un amor que empezó hace 21 años y que no terminará jamás.