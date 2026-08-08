Leo Messi, en 2007: "Mi padre siempre estuvo conmigo en los malos momentos. Aunque los dos intentábamos aparentar que estábamos bien, la realidad es que no era así"

No es un día nada fácil para la familia Messi. Esta madrugada, Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció a los 68 años en un centro sanitario de Rosario, según público en exlusiva el medio de comunicación 'Infobae'. El padre del '10' de Argentina estaba arrastrando varios problemas de salud desde los últimos meses.

Durante el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, el estado de salud de Jorge ya estaba en tela de juicio. El propio Messi reconoció que estaba atravesando unos días difíciles por motivos familiares. Horas después, trascendió que su padre se encontraba bajo atención médica.

La relación entre Jorge y el ex del FC Barcelona fue muy estrecha, debido a que siempre acompañó a su hijo durante sus inicios en el fútbol. Ambos tuvieron que abandonar Rosario para llegar a Barcelona, mientras que el resto de la familia se quedó en Argentina. No fue una adaptación rápida ni sencilla, pero los dos se apoyaron mutuamente para seguir adelante.

Todo surgió a raíz de que el conjunto azulgrana le ofreció una prueba a Messi cuando apenas tenía 13 años. La familia tuvo dudas, pero finalmente Jorge decidió que ambos viajaran a la Ciudad Condal con el objetivo de que su hijo pudiera convertirse en futbolista profesional. Por aquel entonces, el padre de Messi trabajaba en una fábrica de acero desde las cuatro de la mañana hasta las siete de la tarde.

Leo Messi, después de la final del Mundial / EFE

El futbolista argentino empezó a destacar en La Masia y su padre se convirtió en un pilar fundamental en la gestión de su carrera deportiva, ya que se encargaba de buena parte de los asuntos relacionados con la representación de su hijo.

Por ahora, Messi no se ha pronunciado al respecto, pero en redes sociales están circulando unas declaraciones que realizó en 2007, cuando reconoció que "mi padre estuvo siempre conmigo".

Leo Messi con su familia / Archivo

"Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en el apartamente. O él sin que lo vea, o que sin que piense que lo vea. Aunque los dos intentábamos aparentar que estábamos bien, la realidad era que no era así", comentó.

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Llegó un punto en el que se pensaron volver a Argentina: "Mi viejo me pregunto: ¿qué querés hacer? ¿Quéres seguir en Barcelona o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo". El resto ya es historia del deporte.