Lenglet ya sabe que no tiene opciones de seguir en el Barça

Clement Lenglet regresó a la disciplina del Barça tras su cesión al Aston Villa. El central francés se presentó en la ciudad deportiva con el resto de sus compañeros, pero ya sabe que no tiene opciones de continuar en el proyecto blaugrana. El futbolista conoce de primera mano las intenciones de Hansi Flick por lo que deberá buscar una salida en las próximos días. El club, incluso, preferiría que no fuera ya a la gira por los Estados Unidos a pesar de que no se le vetará su presencia en el caso de que no haya avanzado con algún club para marcharse.

El Barça está intentando llegar a un acuerdo con el futbolista e, incluso, se planteó darle la carta de libertad si renunciaba a su salario, pero no habrá acuerdo por este camino. Clubs de Arabia Saudí han preguntado por él, pero el francés se ha negado a ir y todo está pendiente de una nueva cesión. En Italia varios equipos se han interesado como Bolonia, Nápoles o Inter pero por ahora no hay nada en firme.

El Barça de Flick ha echado a andar con muchas ausencias en la posición de central y eso podría hacer que, incluso, Lenglet tenga minutos durante la pretemporada para mostrarse de cara al mercado. Cubarsí y Eric Garcia están en los Juegos Olímpicos, Christensen y Koundé tienen vacaciones por la Eurocopa mientras que Araujo se ha lesionado en la Copa América. Mika Faye sí está a las órdenes del técnico alemán al igual que Íñigo Martínez.