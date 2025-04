Lenglet comunica al Barça que desearía quedarse en el Atlético

Clement Lenglet se ha consolidado en el Atlético tras una cesión exitosa en la que comenzó en el banquillo pero se ha convertido en una de las piezas fundamentales del equipo colchonero. El central francés debe regresar al Barça el 30 de junio, pero su entorno ya ha comunicado al club blaugrana que priorizará seguir en el Atlético siempre que se pueda llegar a un acuerdo entre todas las partes. El Barça exige 10 millones de euros en la operación y el Atlético apurará para intentarlo sacar gratis aduciendo que el club blaugrana se ahorraría una ficha importante en las dos próximas temporadas. La partida acaba de comenzar.

Lenglet, tal y como sucedió el pasado verano, prioriza al Atlético. Porque entiende que es un proyecto de primerísimo nivel, jugará la Champions, tiene opciones de ganar títulos y, además, se ha convertido en un fijo de Simeone. El francés ya bloqueó varias ofertas el pasado verano y se enfocó solo en la negociación con los colchoneros. De hecho, Lenglet aceptó renovar un año más por el Barça -hasta 2027- para diferir cantidades y hacer posible que los rojiblancos pudieran pagar buena parte de la ficha esta temporada. Su posición es clave en la negociación porque el Barça sabe que si el futbolista se planta podría tener que pagar un salario importantísimo para un central que no entra en los planes de Flick.

El Atlético, por ahora, ha jugado al despiste aunque es evidente que desea la continuidad del francés...siempre que la operación sea asumible. Y para ello consideran clave sacarlo prácticamente con la carta de libertad para llegar a las cantidades que debe percibir el francés hasta el 2027. Un traspaso alto dejaría en fuera de juego a los colchoneros y haría que Lenglet regresara al Camp Nou a la espera de que otro club se interesara por sus servicios.

Hasta el momento, el Barça no ha recibido propuesta alguna por Lenglet. Solo el Al Nasr de Arabia Saudí ha preguntado por su situación, al igual que lo hizo el pasado verano pero el francés no quiere ir a Arabia Saudí. Si Lenglet se enroca para quedarse en el Atlético, al Barça solo le quedará la opción de dejarle ir en una situación que podría prolongarse en el tiempo. Y es que en el Atlético tienen clarísimo que el desgaste juega a su favor y que el club blaugrana no tendrá más remedio que claudicar.

Lo que tiene claro Lenglet es que en el Barça no va a jugar más y que lo mejor sería cerrar su ciclo contractual ya este verano con una salida definitiva ya sea con un traspaso menor o con la carta de libertad. En el club blaugrana creen que el francés se ha revalorizado tras jugarlo prácticamente todo en el Atlético y que mercen una contraprestación ya que le firmaron del Sevilla por 30 millones de euros. Es un tira y afloja en el que el Atlético se mueve como pez en el agua.

Las relaciones entre los dos clubs siempre han sido buenas y el Atlético lo ha sabido aprovechar. Ya hizo operaciones de este tipo con el Barça como fueron los casos de Luis Sárez o David Villa, que salieron con la carta de libertad del club blaugrana hacia el colchonero. El ahorro de ficha es importante para el Barça y habrá que ver como acaba el tema aunque la dirección deportiva ya tiene claro, al menos, que Lenglet desea seguir de rojiblanco.