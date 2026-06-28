Lenglet, camino del Benfica

Clément Lenglet apunta al Benfica. El defensa central francés, actualmente en el Atlético de Madrid, es el elegido por el club lisboeta para cubrir la salida de Nicolás Otamendi, según informa el diario portugués 'Record'.

Las ‘águilas’ buscaban un central experimentado y el exjugador del Barça aparece ahora como el nombre señalado para reforzar la zaga.

Lenglet, de 31 años, llegó al Atlético de Madrid en la temporada 2024/25 cedido por el FC Barcelona. Posteriormente, en junio del año pasado, firmó de forma definitiva con el conjunto rojiblanco hasta 2028.

Sin embargo, en el curso que acaba de finalizar perdió protagonismo en los planes del equipo madrileño y disputó únicamente 24 partidos, 21 de ellos como titular.

El central francés cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol europeo. Además de Atlético de Madrid y Barcelona, Lenglet ha defendido las camisetas del Nancy, Sevilla, Tottenham y Aston Villa.

También ha sido internacional con Francia en 16 ocasiones, la última de ellas en junio del año pasado, en un partido de la Liga de las Naciones.

02/12/2025 Clement Lenglet of Atletico de Madrid in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on December 2, 2025 in Barcelona, Spain. DEPORTES Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ / Europa Press

El nombre de Lenglet aparece después de que Rui Costa, presidente del Benfica, revelara este viernes que el club ya tenía cerrada la incorporación de un defensa central con experiencia.

Durante la Asamblea General, João Diogo Manteigas preguntó si el elegido era José María Giménez, también del Atlético de Madrid, o Milan Skriniar, del Fenerbahçe.

Rui Costa negó en ese momento que se tratara del jugador uruguayo del Atlético y, posteriormente, fuentes del Benfica aseguraron a Record que tampoco era Skriniar.