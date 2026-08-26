El Leipzig se suma a la puja por Casadó

Marc Casadó saldrá del FC Barcelona en los próximos días. El centrocampista azulgrana abandonará el club antes del cierre de mercado, después de no contar para Hansi Flick como consecuencia de la alta competencia en su demarcación, en la que se encuentran Pedri, Gavi, Marc Bernal, Frenkie de Jong y Rodri, aterrizado este verano desde el Manchester City. En las últimas horas, el Leipzig ha contactado con el Barça para interesarse en la situación del canterano, según apunta el periodista Fabrizio Romano.

El conjunto alemán todavía no ha hecho una oferta en firme; tan solo ha estudiado las condiciones que plantea el FC Barcelona, que busca una solución de urgencia para Casadó. El centrocampista, que sigue ejercitándose al margen de sus compañeros junto con Héctor Fort, otro de los descartes, saldrá antes de que acabe el mercado, pero aún no ha decidido su destino final a solo seis días para que la ventana eche el cierre.

Casadó es un jugador que está en la rampa de salida / SPORT

En las últimas horas, dos clubes de Turquía se han interesado por el futbolista de Sant Pere de Vilamajor, uno de ellos el Besiktas, además de algunos clubes de la Premier League. Brighton, Sunderland, Aston Villa, Newcastle y Nottingham Forest están tras sus pasos y podrían desembolsar los 40 millones de euros que reclama el FC Barcelona para dejar salir a su centrocampista.

Paralelamente, Casadó mantiene abiertas las propuestas de dos conjuntos de Arabia Saudí, el Al-Hilal y el Al-Ahli, que andan detrás de él desde el pasado mes de junio, cuando abrió el mercado de fichajes. Sin embargo, el jugador de 22 años desea seguir en una gran liga europea para continuar con su desarrollo.

A las ofertas ya conocidas de Inglaterra, se ha sumado recientemente la del Leipzig, un club que potencia el talento joven y con músculo económico suficiente para llevar a cabo la operación. Este verano, sin ir más lejos, los germanos han ingresado 125 millones de euros por la venta de Yan Diomande al Real Madrid, dinero que podrían destinar a la llegada de Marc Casadó para reforzar la medular.