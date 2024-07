El Leipzig se siente en deuda con Dani Olmo y facilitaría su fichaje por el Barça

Este sábado 20 de julio se ha acabado el plazo para que Dani Olmo pueda dejar el RB Leipzig por 60 millones de euros. A partir de ahora, el Barça o cualquier club que lo pretenda deberá negociar directamente con el club alemán, pero su precio no se dispará ni mucho menos.

El principal motivo es el agradecimiento que sienten los directivos del RB Lepizig por el comportamiento del jugador. Dani Olmo no solo ha devuelto toda la confianza en el campo, sino que el año pasado tuvo un gesto que habla por sí solo de su compromiso con el club.

Olmo podía marcharse al Manchester City. El mejor club del mundo en ese momento, con el 'trébol' en sus vitrinas, era muy tentador, pero Dani fue fiel a su club y no forzó la máquina para un traspaso. El centrocampista desestimó la propuesta 'blue' y ello será muy tenido en cuenta en la negociación que llegará a partir de este sábado.

La cláusula de 60 millones de euros ya no vale, por lo que la única vía salida es una negociación directa entre los clubs. El RB Leipzig tiene claro que moralmente no puede retener al delantero y el precio de su venta no subiría respecto a la actual cláusula.

Olmo es la gran estrella del RB Leipzig / EFE

El Barça tiene, por tanto, margen para fichar a Dani Olmo, más allá de que la vía de salida a priori ahora no sea tan clara. El club blaugrana incluso intentaría una rebaja de los 60 millones y subir esta cantidad a través de objetivos. Una fórmula en la que las dos partes saldrían beneficiadas. Si al Barça y Dani Olmo les va bien, el Leipzig podría ganar aún más dinero que el fijado en su cláusula.

El delantero está disfrutando ahora de sus vacaciones, sabiendo que en cualquier momento se puede activar la operación, una vez que el FC Barcelona consiga la famosa fórmula del 1:1 para poder fichar.

El Manchester United va muy en serio

Su prioridad es el Barça, aunque los grandes de la Premier League también lo persiguen. El Manchester United le ha presentado una propuesta que en una situación normal sería difícil de rechazar, pero el deseo de Dani es volver a casa y vestir de nuevo de azulgrana.

Olmo llegaría al FC Barcelona con el rol de pieza clave, algo que le motiva mucho, y con el aliciente que significa esta temporada estrenar el nuevo Camp Nou. Además, se reunirá con su cuadrilla de la selección, que se redondearía si Nico Williams también se incorpora.

Entusiasma a Flick

Por no hablar del deseo de Hansi Flick. Dani Olmo se ha ganado a pulso una gran reputación en Alemania, donde ha demostrado su condición de crack y, por este motivo, el Bayern de Múnich es otro de los equipos que lo desea.

Flick, al igual que el director deportivo Deco, contempla a un futbolista que le puede jugar en los dos extremos y también de media punta o incluso de falso nuevo. El futbolista multidisciplinar de una calidad enorme que sería bendecido por el nuevo entrenador del Baçra.

De todos modos, como cualquier operación con el Barça, aún se deberá esperar con la esperanza de que el célebre fair play financiero pronto se consiga y el Barça pueda fichar con normalidad, tal y como anunció el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en una entrevista a SPORT.