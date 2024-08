El Leipzig desmiente la marcha de Dani Olmo al Al Nassr de Cristiano

Dani Olmo es una fuente inagotable de rumores en los últimos días. Las últimas horas no han sido una excepción, y más después que surgiese un invitado inesperado a la larga lista de pretendientes que se han sumado como posibles destinos del futbolista de cara a la presente temporada.

Además de clubes alemanes, ingleses y, por supuesto, el Barça, hoy se había comentado la posibilidad que desde Arabia Saudí también hubiera surgido el interés de uno de los principales clubs en la pugna por concretar el traspaso de Dani Olmo. Sin duda, un escenario que todavía habría complicado aún más la marcha del futbolista al Barça si tenemos en cuenta el enorme potencial económico saudí.

Por unos instantes la alarma se ha encendido al trascender que el club en cuestión era ni más ni menos que el todopoderoso Al-Nassar. Algunos medios habrían adelantado que el equipo de Cristiano Ronaldo tenía previsto apuntalar aún más su ataque con la incorporación de el jugador del Leipzig.

Desmentido urgente

En este caso ha sido el diario Al-Riyadiya quien se ha puesto en contacto con fuentes oficiales del Leipzig para sondear la posibilidad que Dani Olmo fuera uno de los últimos cracks en caer bajo el influjo del dinero saudí. La respuesta del portavoz del club germano no deja lugar a dudas. "Estamos abiertos a la salida de Dani Olmo, no hay problema en reconocer este punto, ya que el propio jugador ha manifestado su interés. Pero no hemos recibido ninguna oferta de Arabia Saudí, y más específicamente del Al-Nassr".

الرياضية | نادي لايبزغ ينفي المفاوضات مع نادي النصر السعودي حول اولمو 🔴 pic.twitter.com/tqc0Sl6Zvr — FCB World (@forcabarca_ar) August 3, 2024

Negociando el regreso al Barça

Leipzig y Barça mantienen arduas negociaciones para sellar un traspaso. El Leipzig sigue anclado en que no quiere renunciar a una cifra próxima a los 60 millones de euros. En el caso de incluir bonus, estos deberían ser de fácil cumplimiento y, además, tampoco está por la labor de fraccionar los pagos en diferentes ejercicios contables. El club ya manifestó que debería realizar ventas por labor de unos 60 millones y no parece dispuesto a tolerar excesivas rebajas.

En el Barça, la historia se repite. Toca pelear rebajas, negociar variables y, a ser posibles, incluir pagos en diferentes plazos para aliviar la cuenta de resultados del ejercicio en curso. Un auténtico equilibrio constante. La gran ventaja en clave azulgrana es que cuenta con el apoyo inestimable de un Dani Olmo que desea por encima de todo vestir la camiseta del Barça esta misma temporada.

Al menos existe el consuelo que Cristiano Ronaldo y su potente Al Nassr no están por medio dificultando aún más la operación.