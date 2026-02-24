El Leipzig apunta a rival del Barça en el Gamper

El Como fue el último rival del Barça en la edición del Trofeo Joan Gamper del año 2025. El Leipzig es, ahora mismo, el equipo que tiene todos los números para ser el rival de los blaugranas en el partido estrella de la pretemporada. El partido que homenajea al fundador del club se jugó la temporada en el Estadi Johan Cruyff pese a que unas semanas antes se había anunciado que se abriría el Spotify Camp Nou para la disputa de este encuentro.

Frenkie de Jong, en la presentación del Barça antes del trofeo Joan Gamper-2024. / FC Barcelona

A día de hoy no es seguro que el partido entre el Barça y el Leipzig se celebre en el Spotify Camp Nou ya que de esta manera se podría avanzar en las obras del recinto. La opción del Johan Cruyff está en la mesa pero lo más probable es la edición 61 del Gamper vuelva al estadio principal del Barça. Los ingresos económicos serían muy superiores en este escenario.

Otra opción que se analizó la temporada pasada y finalmente se descartó es que el trofeo Joan Gamper se disputara en territorio extranjero. Esta opción que permitiría no paralizar las obras del Spotify Camp Nou no está descartada pero es la alternativa que en estos momentos tiene menos opciones de llevarse a cabo.

Así celebró un gol esta temporada el Leipzig / Red Bull Leipzig

El plan A del Barça es que el Red Bull Leipzig juegue el Gamper en un partido que se celebraría en el Spotify Camp Nou.

La idea de que sea el Leipzig el rival de los blaugranas en el torneo de verano que organiza el Barça parte de la negociación en el fichaje de Dani Olmo. El Barça pactó con el conjunto alemán un traspaso cifrado en 55 millones más otros siete que se dividían en bonus deportivos y la celebración de un amistoso antes del 2028.

Con la celebración de este Barça-Leipzig en el Gamper se cumpliría este apartado del contrato de traspaso de Dani Olmo.

Esta sería la primera vez que el Leipzig participa en este torneo y se convertiría en el octavo equipo alemán que juega el Gamper. Barça y Leipzig solo se han enfrentado en dos partidos oficiales y fue en la Recopa de la temporada 1981-82. El equipo blaugrana que dirigía el alemán Udo Lattek ganó 0-3 en el campo del Leipzig y aunque perdió en el camp Nou (1-2) se clasificó para la siguiente ronda de la tercera competición europea.

Aquella temporada el Barça acabó ganando la segunda Recopa de su historia tras vencer en la final al Standard de Lieja en un partido disputado en el Camp Nou. La gran estrella del actual Leipzig es el joven extremo Yan Diomande, un jugador que a sus 19 años ha exhibido un talento descomunal. El marfileño podría ser uno de los grandes atractivos de la próxima edición del trofeo Joan Gamper.