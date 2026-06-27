El legado de Laporta y un récord al alcance

Cuando Joan Laporta vuelva a tomar posesión al frente del FC Barcelona lo hará con un legado deportivo extraordinario. En sus dos mandatos, el club ha conquistado 162 títulos entre todas sus secciones profesionales, según un recuento elaborado por SPORT a partir del palmarés oficial de la entidad.

La cifra le sitúa a las puertas del gran récord de la historia azulgrana. Josep Lluís Núñez, el presidente más longevo del club, conquistó 179 títulos durante sus 22 años al frente de la entidad. Laporta, con cerca de doce años acumulados al frente del club y cinco más por delante tras su reelección, ya está a solo 17 títulos de convertirse en el presidente más laureado de la historia del FC Barcelona.

De los 162 títulos conquistados bajo la presidencia de Laporta, 70 llegaron durante su primera etapa al frente del club (2003-2010), mientras que los 92 restantes corresponden a su segundo mandato, iniciado en 2021. El balonmano vuelve a erigirse como la sección más laureada de sus mandatos con 49 títulos, seguido por el hockey patines (39). El fútbol masculino (23) y el femenino (22) prácticamente igualan su contribución al palmarés, un reflejo del crecimiento exponencial de la sección femenina en los últimos años. Completan el balance el baloncesto (15) y el fútbol sala (14), confirmando la fortaleza del modelo polideportivo azulgrana.

Los títulos de Joan Laporta como presidente del Barça / Marc Creus

Si el primer mandato de Laporta quedó marcado por el nacimiento del mejor Barça de la historia, con Ronaldinho primero y el equipo de Pep Guardiola después, el segundo ha tenido que abrirse paso en un escenario completamente distinto. La delicada situación económica obligó al club a reconstruirse mientras seguía compitiendo al máximo nivel. Y, pese a las dificultades, el Barça ha vuelto a levantar títulos y a consolidar un proyecto deportivo con presente y futuro.

Reconstrucción, ilusión y excelencia

El primer equipo masculino es el mejor reflejo de esa reconstrucción. Tras varios años marcados por la incertidumbre deportiva y las limitaciones del 'fair play' financiero, el conjunto azulgrana ha recuperado la competitividad y también la ilusión. La llegada de Hansi Flick ha impulsado un equipo que vuelve a invitar al barcelonismo a pensar en grande, liderado por una nueva generación formada en La Masia con nombres como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, Gavi o Marc Bernal, junto a futbolistas ya consolidados como Pedri o Joan Garcia.

Si el primer equipo masculino ha recuperado la ilusión, el femenino ha simbolizado la excelencia competitiva de esta segunda etapa. Desde el regreso de Laporta a la presidencia en 2021, el equipo ha conquistado cuatro Champions League, seis Ligas, cinco Copas de la Reina y cinco Supercopas de España, consolidándose como la gran referencia del fútbol femenino mundial. Ningún otro club europeo ha dominado el panorama con semejante autoridad en los últimos años y buena parte del crecimiento del palmarés azulgrana durante este mandato se explica por el extraordinario rendimiento de la sección.

Joan Laporta disfrutó de la fiesta de celebración de la Champions femenina / DANI BARBEITO

Més que un club

Pero el éxito del proyecto de Laporta ha vuelto a sustentarse, una vez más, en la fortaleza del modelo polideportivo. Aunque el baloncesto es la asignatura pendiente, el balonmano ha mantenido su hegemonía continental, el hockey patines ha seguido ampliando su prestigioso palmarés y el fútbol sala ha recuperado el trono liguero y ha vuelto a situarse entre los grandes referentes nacionales. De hecho, la Liga conquistada esta misma semana en Murcia, el primer gran título de Javi Rodríguez como entrenador, se ha convertido también en el último trofeo que suma el Barça antes de la nueva toma de posesión de Laporta, un broche simbólico para una etapa marcada por el éxito colectivo.

Si hay una cifra que resume la dimensión del legado deportivo de Laporta es otra alcanzada esta misma temporada. La última Champions conquistada por el balonmano permitió al FC Barcelona alcanzar las 50 Copas de Europa entre todas sus secciones profesionales, un hito sin precedentes en el deporte europeo. De ese medio centenar de títulos continentales, 18 se han conseguido durante los mandatos de Joan Laporta, un dato que explica mejor que ningún otro la dimensión de un proyecto deportivo que ha convertido al Barça en el gran referente polideportivo mundial.

Dika Mem, Ortega, Joan Solé, Yuste y Laporta, de regreso de Colonia / FCB

Núñez: 179 títulos en 22 años

La comparación con Josep Lluís Núñez también ayuda a poner en perspectiva el momento que vive el club. Los 179 títulos conquistados durante la presidencia de Núñez se repartieron entre los 65 del balonmano, los 42 del hockey patines, los 37 del baloncesto, los 30 del fútbol masculino, los tres del fútbol sala y los dos del fútbol femenino. Un dominio construido a lo largo de 22 años que convirtió su mandato en el más exitoso de la historia de la entidad y que ahora Laporta tiene al alcance.

Los presidentes dejan su legado de muchas maneras. Algunos transforman el club institucionalmente, otros impulsan grandes infraestructuras y otros quedan asociados a equipos irrepetibles. Joan Laporta ha conseguido reunir buena parte de todo ello, pero si hay un elemento que resume mejor que ningún otro sus años al frente del FC Barcelona es el palmarés. Y con 162 títulos en sus dos mandatos y el récord histórico ya al alcance, Joan Laporta afronta una nueva etapa con el reto de seguir ampliando un legado que ya forma parte de la historia del FC Barcelona